Belekte Ersun Yanal kanunları - Galeri - Fotomaç
02 Ocak 2019, Çarşamba
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Belek'te Ersun Yanal kanunları

Fenerbahçe'nin ikinci hazırlıkları için Belek'te yapacağı kampta Ersun Yanal kanunları işleyecek.

2 Ocak 2019 Çarşamba, 08:14:15 Güncelleme: 08:15:53
Belekte Ersun Yanal kanunları

Buna göre takım üç farklı yaş grubuna ayrılıp, her birine ayrı idman programı uygulanacak.

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Belekte Ersun Yanal kanunları

Bir saatin altına düşen antrenman süreleri 2 saate çıkarılacak.

Belekte Ersun Yanal kanunları

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, 9 gün sürecek Belek kampında takımın fiziksel seviyesini yukarı çekmeyi hedefliyor.

Belekte Ersun Yanal kanunları

Sabah'ta yer alan habere göre; Cocu dönemlerinde 50-60 dakikalara kadar düşen antrenman sürelerinin uzatılması teknik heyetin ilk yapacağı icraat olacak. Fenerbahçe, sadece sahada ortalama 2 saat çalışacak.

Belekte Ersun Yanal kanunları

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Ersun Yanal, takımı 3 farklı gruba ayıracak ve bu gruplara ayrı ayrı çalışma programları vererek herkesin maksimum seviyeye ulaşmasını sağlayacak.

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