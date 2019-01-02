Belekte Ersun Yanal kanunları

Fenerbahçe'nin ikinci hazırlıkları için Belek'te yapacağı kampta Ersun Yanal kanunları işleyecek.
2 Ocak 2019 Çarşamba, 08:14:15
Güncelleme: 08:15:53
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Buna göre takım üç farklı yaş grubuna ayrılıp, her birine ayrı idman programı uygulanacak.
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Bir saatin altına düşen antrenman süreleri 2 saate çıkarılacak.
Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, 9 gün sürecek Belek kampında takımın fiziksel seviyesini yukarı çekmeyi hedefliyor.
Sabah'ta yer alan habere göre; Cocu dönemlerinde 50-60 dakikalara kadar düşen antrenman sürelerinin uzatılması teknik heyetin ilk yapacağı icraat olacak. Fenerbahçe, sadece sahada ortalama 2 saat çalışacak.
FENERBAHÇE RUHU TEKRAR GERİ GELECEK
Ersun Yanal, takımı 3 farklı gruba ayıracak ve bu gruplara ayrı ayrı çalışma programları vererek herkesin maksimum seviyeye ulaşmasını sağlayacak.