Basketbol maçında Ersun Yanal tezahüratı!

Fenerbahçe'nin Anadolu Efes ile karşılaştığı ve başkan Ali Koç'un da izlediği maçta sarı-lacivertli taraftarlar Ersun Yanal tezahüratı yaptı

3 Ekim 2018 Çarşamba, 21:29:52 Güncelleme: 21:30:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





