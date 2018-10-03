Fenerbahçe'nin Anadolu Efes ile karşılaştığı ve başkan Ali Koç'un da izlediği maçta sarı-lacivertli taraftarlar Ersun Yanal tezahüratı yaptı
3 Ekim 2018 Çarşamba, 21:29:52
Güncelleme: 21:30:41
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Basketbol maçında Ersun Yanal tezahüratı!
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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe ile PTT Erkekler Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Anadolu Efes'in karşı karşıya geldiği 34'üncü Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşı karşıya geldi
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Basketbol maçında Ersun Yanal tezahüratı!
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Ankara Spor Salonu'nda oynanan maça taraftarlar büyük ilgi gösterirken, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da mücadeleyi tribünden takip etti.
Basketbol maçında Ersun Yanal tezahüratı!
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Başkan Ali Koç'a, başkan vekili Semih Özsoy da eşlik etti.
Basketbol maçında Ersun Yanal tezahüratı!
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TARAFTARLARDAN ERSUN YANAL TEZAHÜRATI
Fenerbahçe taraftarı, Anadolu Efes ile oynadıkları basketbol karşılaşmasında teknik direktör Ersun Yanal lehine tezahüratlarda bulundu.
Basketbol maçında Ersun Yanal tezahüratı!
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Sarı lacivertli taraftarlar, futbol takımındaki kötü gidiş sebebiyle yeniden takımın başında görmek istedikleri Ersun Yanal lehine yoğun tezahüratlar yaptı.