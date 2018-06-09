Bas Dost'ta dişli rakip! (13 Temmuz Fenerbahçe transfer gündemi)

FORVETE SON ADAY: KEVİN GAMEİRO

Fenerbahçe'nin elinde golcü olarak sadece Roberto Soldado var. Onun da İstanbulspor'la yapılan hazırlık maçında parmağı kırıldı ve İsviçre kampına götürülmedi. Phillip Cocu'nun elinde idmanlarda ve hazırlık maçlarında oynatacak forveti kalmadı. Kanarya, durumun bu kadar aciliyet kazandığı bir ortamda dört koldan golcü arıyor.

Transferi ciddiye bindi

Operasyonları sportif direktör Damien Comolli yürütüyor. Bas Dost, Origi, Enes Ünal'ın yanı sıra Atletico Madrid'in Fransız santrforu da bir süredir F.Bahçe'ye yazılıyordu. İtalyan basını, işin ciddiyete bindiğini yazdı. Sarı-lacivertlilerin, A.Madrid'in satış listesine koyduğu 31 yaşındaki Gameiro'yu olan ilgisini artırdığını duyurdu.

Formül kiralık ama zor

Fenerbahçe'ninbu transferde bir de güçlü rakibi var. Valencia'nın Gameiro için istekli olduğu vurgulanıyor. Fenerbahçe'nin, Atletico Madrid'in 2016'da Sevilla'ya tam 30 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği oyuncu için düşündüğü formül ise kiralama... Ancak bu pek de kolay görünmüyor. Damien Comolli, Gameiro için Madrid'e sefer düzenleyecek.

82 maçta 27 gol attı

Strasbourg'un altyapısından yetişen Kevin Gameiro, Lorient'te kendini gösterdikten sonra PSG'ye transfer oldu, ardından da Sevilla'nın yolunu tuttu. Hızı ve sert şutlarıyla tanınan, 13 kez Fransa Milli Takımı forması giyen Gameiro, Atletico Madrid'de iki sezonda 82 maça çıktı; 27 gol atarken, 11 asist gerçekleştirdi.

Çok iş yapar | Mini yorum - Mert AYDIN

Kevin Gameiro kaliteli bir golcü. Tecrübeli, gol vuruşu iyi bir forvet. Tabii ki iyi servis ister. Doğru koşular ve bitiricilik yeteneğiyle ligimizde ve Avrupa kupalarında iş yapar. Tekrar söyleyelim; Fenerbahçe doğru bir orta saha yapılanmasıyla Fransız futbolcudan en iyi şekilde yararlanır. (Fotomaç / 13 Temmuz)