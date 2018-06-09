Bas Dost'ta dişli rakip! (13 Temmuz Fenerbahçe transfer gündemi)
DOST'TA GÜÇLÜ RAKİP; MİLAN
Kanarya, transferde kime eline atsa karşısına güçlü bir rakip çıkıyor. Bas Dost'ta da aynısı yaşanıyor. Sporting Lizbon'la gemileri yakan Hollandalı golcü için şimdi de Milan devreyde. Milan Sportif Direktörü Massimiliano Mirabelli'nin Bas Dost'un temsilcileri ile bir görüşme yaptığı kaydedildi. Sporting'in, sözleşmesini tek taraflı fesheden Bas Dost'un bonservisine 6-7 milyon euro istediği basına yansımıştı. Kanarya'ya, Barça'lı Rafinha Alcantara'da da Benfica rakip oldu. (Fotomaç / 13 Temmuz)
FORVETE SON ADAY: KEVİN GAMEİRO
Fenerbahçe'nin elinde golcü olarak sadece Roberto Soldado var. Onun da İstanbulspor'la yapılan hazırlık maçında parmağı kırıldı ve İsviçre kampına götürülmedi. Phillip Cocu'nun elinde idmanlarda ve hazırlık maçlarında oynatacak forveti kalmadı. Kanarya, durumun bu kadar aciliyet kazandığı bir ortamda dört koldan golcü arıyor.
Transferi ciddiye bindi
Operasyonları sportif direktör Damien Comolli yürütüyor. Bas Dost, Origi, Enes Ünal'ın yanı sıra Atletico Madrid'in Fransız santrforu da bir süredir F.Bahçe'ye yazılıyordu. İtalyan basını, işin ciddiyete bindiğini yazdı. Sarı-lacivertlilerin, A.Madrid'in satış listesine koyduğu 31 yaşındaki Gameiro'yu olan ilgisini artırdığını duyurdu.
Formül kiralık ama zor
Fenerbahçe'ninbu transferde bir de güçlü rakibi var. Valencia'nın Gameiro için istekli olduğu vurgulanıyor. Fenerbahçe'nin, Atletico Madrid'in 2016'da Sevilla'ya tam 30 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği oyuncu için düşündüğü formül ise kiralama... Ancak bu pek de kolay görünmüyor. Damien Comolli, Gameiro için Madrid'e sefer düzenleyecek.
82 maçta 27 gol attı
Strasbourg'un altyapısından yetişen Kevin Gameiro, Lorient'te kendini gösterdikten sonra PSG'ye transfer oldu, ardından da Sevilla'nın yolunu tuttu. Hızı ve sert şutlarıyla tanınan, 13 kez Fransa Milli Takımı forması giyen Gameiro, Atletico Madrid'de iki sezonda 82 maça çıktı; 27 gol atarken, 11 asist gerçekleştirdi.
Çok iş yapar | Mini yorum - Mert AYDIN
Kevin Gameiro kaliteli bir golcü. Tecrübeli, gol vuruşu iyi bir forvet. Tabii ki iyi servis ister. Doğru koşular ve bitiricilik yeteneğiyle ligimizde ve Avrupa kupalarında iş yapar. Tekrar söyleyelim; Fenerbahçe doğru bir orta saha yapılanmasıyla Fransız futbolcudan en iyi şekilde yararlanır. (Fotomaç / 13 Temmuz)
SLİMANİ DERBİSİ!
Fenerbahçe, Beşiktaş ve West Ham'ın Leicester'ın Cezayirli golcüsü İslam Slimani için yarıştığı ileri sürüldü. İngiliz ve Fransız basınında yer alan haberlerde; Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralama teklifi yaptığı belirtildi. Beşiktaş'ın da benzer bir teklifi Leicester'a ilettiği ancak İngiliz ekibinin öncelikli düşüncesinin bonservisiyle satış olduğu için bu teklifleri beklemeye aldığı kaydedildi. Leicester, Slimani'yi 2016'ta 30.5 milyon euro'ya Sporting'ten transfer etmişti.
Ayrılmak istemiyor
Leicester'da bekleneni veremeyen Slimani'nin, ailesinin İngiltere'de mutlu olması nedeniyle Premeir Lig'de kalmak istediği vurgulandı. Geçen sezonun devre arasında Newcastle'a kiralanan 30 yaşındaki ünlü forvet, Cezayir Milli Cakımı'nda 58 maçta 26 gol attı. (Fotomaç / 13 Temmuz)
ENES ÜNAL YOKLAMASI
Şenol Güneş'in Beşiktaş'a getirmek için siyah-beyazlı yönetimden istekte bulunduğu Enes Ünal'a Fenerbahçe de talip oldu. Sportif direktör Damien Comolli, milli golcünün menajeri Batur Altıparmak ile bir görüşme yaptı. Comolli'nin Altıparmak'a, "Cocu, Enes'i Hollanda'dan tanıyor ve çok istiyor. Enes eğer Türkiye'ye dönmek isterse Villarreal'le bir görüşme yapmayı planlıyorum" dediği belirtildi. Tarafların bir kez daha görüşmek için sözleştiği öğrenildi.
Avrupa'da altı takımda oynadı
Bursaspor'un2015'te 4.4 milyon euro'ya Manchester City'ye sattığı Enes, Premier Lig ekibi tarafından Genk, NAC Breda ve Twente'ye kiralandıktan sonra 14 milyon euro'ya Villarreal'e satılmıştı. İspanyol ekibi de 21 yaşındaki forveti geçen sezon Levante'ye kiralamıştı. (Fotomaç / 13 Temmuz)
LUİS NANİ, SPORTİNG'TE
Fenerbahçe'yedönmek için sarı-lacivertli yönetime mesaj gönderen Luis Nani, yüz bulamayınca eski kulübü Sporting Lizbon'dan gelen teklifi kabul etti. Sporting, Valencia'da dikiş tutturamayan, kiralık oynadığı Lazio'da da bir türlü bekleneni veremeyen Portekizli futbolcunun transferini resmen duyurdu. (Fotomaç / 13 Temmuz)