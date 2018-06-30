Bas Dost'a 7 milyon euro! (30 Haziran Fenerbahçe transfer gündemi)

YENİ HEDEF MARKO PJACA!

Yapılan kadro planlamasına göre iki kanat oyuncusu almak isteyen Sarı-lacivertliler, Hırvat yıldız için resmen harekete geçti. Teknik direktörlük koltuğuna Phillip Cocu'yu oturttuktan müthiş bir transfer harekatına başlayan Fenerbahçe'de şimdi de Marko Pjaca sesleri yükseliyor...

FENER OPSİYON İSTEMİYOR!

Pjaca'nın kulübü Juventus ile görüşme yapan Fenerbahçe yönetimi 1 yıllık kiralama teklifinde bulundu... Sarı-Lacivertliler'in buna karşın satın alma opsiyonu istemediği de gelen bilgiler arasında.

JUVENTUS SICAK BAKIYOR

Genç yıldıza Fiorentina'nın da talip olduğu ancak İtalyan kulübünün mutlaka satın alma opsiyonu istediği öğrenildi. Juventus'un bu nedenle Fenerbahçe'ye daha sıcak baktığı ifade ediliyor.

SCHALKE'DE KİRALIK OYNADI

23 yaşındaki Pjaca geçtiğimiz sezonu Schalke'de kiralık olarak geçirdi. Sakatlıkların etkisiyle Bundesliga'da sadece 7 maçta forma giyen Hırvat yıldız 2 gol atarken, asist yapmayı başaramadı.

HIRVATLAR'IN HARİKA ÇOCUĞU

2016 yılında 23 milyon Euro karşılığında Dinamo Zagreb'ten Juventus'a transfer olan Marko Pjaca, Hırvat futbolunun harika çocuğu olarak gösteriliyor. Ancak genç yıldız son iki sezonda beklenen çıkışı gerçekleştiremedi. (Takvim / 30 Haziran)