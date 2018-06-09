Bas Dost için gözler UEFA'da (8 Temmuz Fenerbahçe transfer gündemi)
BAS DOST'TA GÖZLER UEFA'DA
F.Bahçe, UEFA'dan gelecek habere odaklandı... Sözleşmesi devam etmesine rağmen Portekiz ekibi Sporting Lizbon ile yollarını ayıran Bas Dost ile el sıkışan Fenerbahçe, UEFA'yı bekliyor.
TOP UEFA'DA
UEFA, Sporting Lizbon'un mağdur olmaması için bir bonservis ücreti belirleyecek. Fenerbahçe de bu bonservis ücretinin belirlenmesine göre hareket edecek.
30 MAÇTA 27 GOL
Portekiz Ligi'nde geçen sezon 30 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu 27 kez fileleri havalandırırken 4 de asist yaptı. Sporting'den ayrılan tecrübeli golcünün Portekiz ekibiyle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu. (Takvim / 8 Temmuz)
FENER'DEN FLAŞ HAMLE: EL HADDADİ!
İspanyol medyasından Fenerbahçe ile ilgili flaş transfer iddiası... İspanyollar, Sarı-Lacivertliler'in Barcelona'nın 22 yaşındaki kanat forveti Munir El Haddadi'yi kiralamak istediğini iddia ettiler. haberde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Barcelona ile olan yakın ilişkilerinden de bahsedildi. Ayrıca Fransız Sportif Direktör Damien Comolli'nin bu transfer için Barcelonalı yetkililerle görüştüğünün de altı çizildi.
?Barcelona altyapısının ürünü
Barcelona, El Haddadi'nin 22 yaşında olmasından ötürü oyuncuyu bu sene de kiralamak istiyor. Geçen sezon İspanyol ekiplerinden Alaves'e kiralanan Fas asıllı İspanyol futbolcunun bu sezon ise yurt dışına kiralanacağı belirtiliyor. Barcelona altyapısının ürünü olan genç oyuncu, çabukluğu ve top tekniğiyle Fenerbahçe'nin aradığı kanat oyuncusu.?
Alaves'te 37 maçta 14 gol attı
Comolli'nin bu transfer için Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu'dan onay aldığı da gelen bilgiler arasında. Munir El Haddadi, geçen sezon forma giydiği Alaves'te 37 karşılaşmada görev aldı. Genç futbolcu bu maçlarda rakip fileleri 14 kez havalandırmayı başardı. El Haddadi, 37 maçta sadece 1 kez kırmızı kart gördü. (Takvim / 8 Temmuz)
NARSİNGH ISRARI
Teknik direktör Phillip Cocu, sportif direktör Damien Comolli ile görüşerek transferlerde ellerini daha çabuk tutmaları gerektiğini iletti. Hollandalı hoca, kanca attıkları isimler arasında önceliğin Luciano Narsingh'e verilmesini istedi. Yaklaşan sezon öncesi Fenerbahçe'yi 4-3-3 düzeninde dizecek olan Hollandalı çalıştırıcı taktiğinin oturması için kanat oyuncularına büyük önem veriyor. Bu sebeple de 27 yaşındaki Narsingh'in bir an önce takıma katılmasını istiyor.
AYRILIK KARARI ALDI
Narsingh'in takımı Swansea City küme düştüğü için Hollandalı futbolcu ayrılık kararı aldı. Bir alt ligde forma giymek istemeyen Narsingh, PSV'de birlikte çalıştığı Phillip Cocu ile yeniden bir araya gelmeyi iple çekiyor. Fenerbahçe ile el sıkışan tecrübeli kanat oyuncusu şimdi iki kulübün anlaşma aşamasına gelmesini bekliyor. Narsingh geçen sezon Swansea'de düzenli forma bulamadı. Toplamda 629 dakika süre aldı ve 1 kez fileleri sarstı, asisti yok. (Fotomaç / 8 Temmuz)
GİULİANO'YA 7 MİLYON EURO
Beşiktaş'tan Ryan Babel ile görüşen Flamengo, Fenerbahçe'den de Giuliano'ya kanca attı. Brezilya kulübünün, Kanarya'ya 7 milyon euro'luk bir teklif yapacağı öğrenildi. Ancak sarı-lacivertlilerin bu rakamı kabul etmeye yanaşması beklenmiyor. Flamengo'nun yaptığı teklifi beğenmeyen Fenerbahçe 7 milyon euro'ya aldıkları Giuliano için pazarlığı 10 milyon euro'dan başlatmayı düşünüyor. Pazarlıklar sonucunda en fazla da 1 milyon euro indirime gitmesi bekleniyor. (Fotomaç / 8 Temmuz)