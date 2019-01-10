Barış Alıcıdan Ersun Yanal itirafı!

Fenerbahçe'nin sezon başında Altınordu'da transfer ettiği ve Sadık Çiftpınar transferi karşılığında sezon sonuna kadar Evkur Yeni Malatyaspor'a kiraladığı genç futbolcu Barış Alıcı çarpıcı açıklamalarda bulundu.
10 Ocak 2019 Perşembe, 12:24:20
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Fenerbahçe'de sezon sonuna kadar Evkur Yeni Malatyaspor'a kiralanan Barış Alıcı, Fenerbahçe, Ersun Yanal ve transfer süreci hakkında açıklamalarda bulundu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Radyospor'a konuşan genç futbolcunun açıklamalarından satır başları şu şekilde:
"Kulübümüz ve Malatyaspor'la görüştükten sonra bu kararı verdik. Ligin ikinci yarısında Malatyaspor camiası için elimden geleni yapacağım.
Hedefim öncelikle Malatyaspor'a en iyi katkıyı vermek. Bunun için de çok çalışacağım. Malatyaspor çok samimi bir kulüp. Teknik heyet, yönetim ve futbolcu arkadaşlarım abilerim çok samimi insanlar.
Dün hazırlık maçı oynadım çok da güzel geçti. İnşallah Malatyaspor'un ilk yarıdaki çıkışı benim gelmemle birlikte ikinci yarıda da devam eder."