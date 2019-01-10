Barış Alıcıdan Ersun Yanal itirafı! - Galeri - Fotomaç
10 Ocak 2019, Perşembe
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Barış Alıcı'dan Ersun Yanal itirafı!

Fenerbahçe'nin sezon başında Altınordu'da transfer ettiği ve Sadık Çiftpınar transferi karşılığında sezon sonuna kadar Evkur Yeni Malatyaspor'a kiraladığı genç futbolcu Barış Alıcı çarpıcı açıklamalarda bulundu.
10 Ocak 2019 Perşembe, 12:24:20
Barış Alıcıdan Ersun Yanal itirafı!

Fenerbahçe'de sezon sonuna kadar Evkur Yeni Malatyaspor'a kiralanan Barış Alıcı, Fenerbahçe, Ersun Yanal ve transfer süreci hakkında açıklamalarda bulundu.

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Barış Alıcıdan Ersun Yanal itirafı!

Radyospor'a konuşan genç futbolcunun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Barış Alıcıdan Ersun Yanal itirafı!

"Kulübümüz ve Malatyaspor'la görüştükten sonra bu kararı verdik. Ligin ikinci yarısında Malatyaspor camiası için elimden geleni yapacağım.

Barış Alıcıdan Ersun Yanal itirafı!

Hedefim öncelikle Malatyaspor'a en iyi katkıyı vermek. Bunun için de çok çalışacağım. Malatyaspor çok samimi bir kulüp. Teknik heyet, yönetim ve futbolcu arkadaşlarım abilerim çok samimi insanlar.

Barış Alıcıdan Ersun Yanal itirafı!

Dün hazırlık maçı oynadım çok da güzel geçti. İnşallah Malatyaspor'un ilk yarıdaki çıkışı benim gelmemle birlikte ikinci yarıda da devam eder."

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