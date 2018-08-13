Barış Alıcı: "Taraftar beni hazırladı!"

"Herkes nasıl bu kadar sakin kalabildiğimi soruyor... Bunun sebebi taraftarımız. Sezon öncesi hazırlık maçlarında taraftarımız sağ olsunlar beni bu atmosfere ve heyecana hazırladı. Maçın başında tabii ki bir heyecan yaşadım ama sanki uzun yıllardır oynuyor gibi maça devam ettim. Saha içinde çok rahattım. Bana gösterilen ilgi ve desteğe teşekkür ederim. Geçtiğimiz sezon Altınordu'da 33 maçta oynadım, bu da benim için çok önemliydi. F.Bahçe formasıyla da oynadıkça daha iyi olacağım. Teknik direktörümüz Phillip Cocu bana şans verdi, her zaman elimden geleni yapacağım."