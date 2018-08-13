Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Barış Alıcı, Bursaspor maçını anlattı
13 Ağustos 2018 Pazartesi, 12:59:59
Güncelleme: 13:01:56
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Barış Alıcı: "Taraftar beni hazırladı!"
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Bursaspor galibiyeti ile sezonu açan Kanarya'da galibiyetin dışında en çok konuşulan olay, Barış Alıcı'nın performansıydı...
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Barış Alıcı: "Taraftar beni hazırladı!"
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21 yaşındaki oyuncu sahaya ilk 11'de çıkarken performansı ile de göz doldurdu...
Barış Alıcı: "Taraftar beni hazırladı!"
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Oyundan 83. dakikada çıkan Barış Alıcı'ya tribünlerden alkış yağmuru gelirken başkan Ali Koç da genç oyuncusunu ayakta alkışladı.
Barış Alıcı: "Taraftar beni hazırladı!"
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Maçın sonunda herkes Barış Alıcı'yı konuşurken genç oyuncu ise Vatan Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu.
Barış Alıcı: "Taraftar beni hazırladı!"
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F.Bahçe forması ile sahaya çıkmanın kendisine gurur verdiğini belirten Alıcı, sözlerine şöyle devam etti:
Barış Alıcı: "Taraftar beni hazırladı!"
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"Herkes nasıl bu kadar sakin kalabildiğimi soruyor... Bunun sebebi taraftarımız. Sezon öncesi hazırlık maçlarında taraftarımız sağ olsunlar beni bu atmosfere ve heyecana hazırladı. Maçın başında tabii ki bir heyecan yaşadım ama sanki uzun yıllardır oynuyor gibi maça devam ettim. Saha içinde çok rahattım. Bana gösterilen ilgi ve desteğe teşekkür ederim. Geçtiğimiz sezon Altınordu'da 33 maçta oynadım, bu da benim için çok önemliydi. F.Bahçe formasıyla da oynadıkça daha iyi olacağım. Teknik direktörümüz Phillip Cocu bana şans verdi, her zaman elimden geleni yapacağım."