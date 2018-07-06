Barcelona'lı Yerry Mina'nın menajerinden transfer itirafı
Yerry Mina'nın menajeri Kolombiyalı savunmacının geleceğiyle ilgili konuştu
6 Temmuz 2018 Cuma, 13:15:53
Güncelleme: 14:36:48
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Barcelona'lı Yerry Mina'nın menajerinden transfer itirafı
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Son günlerde adı Fenerbahçe'yle sıkça anılan Yerry Mina'nın menajerinden açıklama geldi.
Barcelona'lı Yerry Mina'nın menajerinden transfer itirafı
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Barcelona ile sözleşmesi bulunan ve 2018 Dünya Kupası'nda sergilediği performansla dikkat çeken genç stoper için menajeri olan amcası Jair Mina şu açıklamalarda bulundu.
Barcelona'lı Yerry Mina'nın menajerinden transfer itirafı
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Jair Mina: "Mina için herhangi bir tekliften haberim yok. Şu anda Barcelona'nın oyuncusu ve orada kalmak istiyor. Barcelona'daki durumları takip edeceğiz ama bize şu ana kadar transfer konusuna bilgi verilmedi. Yerry, Barcelona'da büyük işler başarabileceğini biliyor."
Barcelona'lı Yerry Mina'nın menajerinden transfer itirafı
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2018 yılında Palmeiras'tan Barcelona'ya transfer olan Yerry Mina 23 yaşında ve stoper mevkinde görev yapıyor.
Barcelona'lı Yerry Mina'nın menajerinden transfer itirafı
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2018 Dünya Kupası'nda Kolombiya formasıyla 3 gol atan Mina'nın talipleri artmış durumda
Barcelona'lı Yerry Mina'nın menajerinden transfer itirafı
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Barcelona, AB dışı ülkereden oynatacağı oyuncu sayısını düşürmek için Mina'yı kiralamaya sıcak bakıyor.