Barcelona'lı Yerry Mina'nın menajerinden transfer itirafı

Jair Mina: "Mina için herhangi bir tekliften haberim yok. Şu anda Barcelona'nın oyuncusu ve orada kalmak istiyor. Barcelona'daki durumları takip edeceğiz ama bize şu ana kadar transfer konusuna bilgi verilmedi. Yerry, Barcelona'da büyük işler başarabileceğini biliyor."