?Barcelona, Andre Gomesin bonservisini belirledi! (20 Temmuz Fenerbahçe transfer gündemi)

Barcelona, Andre Gomes'in bonservisini belirledi! (20 Temmuz Fenerbahçe transfer gündemi)
GOMES 25 MİLYON EURO!
?Barcelona, Fenerbahçe ile de adı geçen Andre Gomes'in bonservis fiyatını açıkladı. Katalan devi, Arsenal'in de ciddi şekilde ilgilendiği Portekizli orta saha oyuncusunun bonservis bedelini 25 milyon euro olarak duyurdu. Barça, bu parayı veren kulüp çıkmazsa takımda tutma kararı aldığı Gomes'i Valencia'dan 37 milyon euro'ya transfer etmişti. (Fotomaç / 20 Temmuz)
BOLAİSE GELİYOR
Transferde şu ana kadar 3 yerli genç yeteneği renklerine bağlayan Fenerbahçe ilk yabancı takviyeyi de yapıyor... Teknik direktör Phillip Cocu'nun 4-3-3 sisteminde kilit role sahip olan kanat bölgesi için çalışmalar yapan sarı-lacivertliler, Yannick Bolasie'yi bitiriyor.
Yıllık ücret tamam!
Everton'la 1 yıllık kiralama konusunda anlaşmaya varan Fenerbahçe, Kongolu yıldızla da el sıkışmayı başardı. Tarafların yıllık ücret konusunda mütabakata vardıkları, sportif direktör Damien Comolli'nin aradaki ufak pürüzleri de kısa sürede çözeceği öğrenildi.
Rakamlar belli
İngiliz basınına da yansıyan haberlere göre Sarı-Lacivertliler, Everton'a 1 yıllık kiralama karşılığında 2.5 milyon Euro ödeyecek. Bolasie'ye de 3 milyon Euro garanti ücret verilmesi bekleniyor. 29 yaşındaki futbolcu müthiş sürati ve güçlü fiziği ile çok önemli bir yıldız.
Geçtiğimiz sezon sınıfta kaldı
Everton kadrosunda en önemli isimlerden biri olan Yannick Bolasie geçtiğimiz sezon Premier Lig'de sadece 1 gol atarak hayal kırıklığı yarattı. (Takvim / 20 Temmuz)
TRANSFER İTİRAFI! FENERBAHÇE...
?Fenerbahçe'detransfer için adı en fazla öne çıkan isim olan Jhon Cifuente için formasını giydiği Universidad Catolica'nın başkanı Miguel Almeida'dan açıklama geldi. Sarı-lacivertli kulübün adını vermeden, "Türkiye'den bir teklif aldık" itirafında bulunan Ekvador ekibinin başkanı, "Cifuente için pazarlık yapması adına kimseyi görevlendirmedik. Kulüp oyuncuyu kalması konusunda zorlamaz. Ama ucuza da göndermez" dedi.
Baskılara boyun eğmeyiz
Söz konusu transferin gerçekleşme şartının sadece parayla ilgili olmadığını sözlene ekleyen başkan Almeida, "Bizim de oyuncunun refahını sağlamak gibi bir sorumluluğumuz var. Cifuente'yi satma kararı, oyuncunun haklarına sahip olan Universidad Catolica'nın hakkıdır. Macara (haklarının diğer sahibi), Jhon başka bir kulübe transfer olursa sadece yüzde alacak. Kulübümüz satış için baskılara boyun eğmeyecek kadar da güçlüdür" sözlerini kullandı.
'Tanrı isterse olur'
Jhon Cifuente, "Tanrı isterse Türkiye'de oynayacağım" diyerek Fenerbahçe'ye transfer olmak için ne kadar istekli olduğunu gösterdi. Güney Amerika'da ve Avrupa'da birçok takımın listesinde olan Ekvador'lu 25 yaşındaki santrfor, "Takımım için her şeyi verdim. Her oyuncu gibi ben de Avrupa'ya gitmek istiyorum. Kulüpteki bir döngüyü tamamladığıma inanıyorum. Türkiye'den teklif var. Ama şu anda netleşmiş bir durum yok" bildiriminde bulundu
24 gole çıktı
Menajerinin İstanbul'a kadar gelip Fenerbahçeli yetkililerle görüştüğü ileri sürülen Cifuente, ligde 21 karşılaşmada 24 gole ulaştı. (Fotomaç / 20 Temmuz)
BAS DOST SPORTİNG'DE KALDI
Uzun süre Kanarya'nın gündeminde yer alan Hollandalı golcü Bas Dost, Sporting Lizbon'da kaldı. Portekiz ekibinin yeni başkanı Sousa Cintra'nın, 29 yaşındaki santrforun maaşına zam yapıp sözleşmesini ise 2021'e kadar uzattığı belirtildi. Bas Dost için Sporting'in 60 milyon euro'luk da serbest kalma bedeli belirlediği öğrenildi. Fenerbahçe böylece bir yıldızı daha elinden kaçırdı. (Fotomaç / 20 Temmuz)
VAN BEEK İÇİN SON TEKLİF 3 MİLYON!
Teknik direktör Cocu'nun ısrarla istediği Feyenoord stoperi Sven van Beek için pazanlıklar sürüyor... Hollanda kulübü Sarı-Lacivertlilerin yaptığı 2 milyon Euro'luk teklifi geri çevirmiş ve 5 milyon Euro istemişti. Son bilgilere göre Fenerbahçe rakamı 3 milyon Euro'ya çıkardı. (Takvim / 19 Temmuz)