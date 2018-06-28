Bamba elden kaçtı! (28 Haziran Fenerbahçe transfer gündemi)

JORGENSEN'DEN YEŞİL IŞIK

Bir süredir Fenerbahçe ile adı anılan Feyenoord'un Danimarkalı forvet oyuncusu Nicolai Jorgensen, Dünya Kupası için bulunduğu Rusya kampında sarı-lacivertli kulüple ilgili açıklamalar yaptı. 27 yaşındaki golcü, Fenerbahçelilerin kendisine Instagram hesabından mesajlar gönderdiğini belirterek ilginin farkında olduğunu ve bundan mutluluk duyduğunu kaydetti. Jorgensen, Fenerbahçe haberleri ile ilgili, "Fenerbahçe çok iyi bir kulüp. Simon Kjaer orada oynamıştı. Gerçekten çok iyi bir kulüp olduğunu düşünüyorum" ifadesini kullandı.

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Sarı-lacivertli kulüpten şu ana kadar resmi bir teklif almadığını sözlerine ekleyen 1.90 boyundaki futbolcu, sonrasında "Danimarka'da Fenerbahçeli birçok arkadaşım var zaten. Fenerbahçe'yi yakından takip ediyorum" diyerek transfere yeşil ışık yaktı. Oyuncu, kupada bir üst tura yükselmeleri hakkında da açıklama yaparak "Çok güzeldi. Danimarka için çok iyi oldu. Grubu ikinci olarak tamamladık ve bunu hep birlikte kutladık. Çok güzel bir turnuva oluyor hepimiz için" şeklinde konuştu.

JORGENSEN KİMDİR?

Feyenoord ile sözleşmesi 2021'de bitecek olan Jorgensen, futbola Akademisk'te başladıktan sonra 2010-11 sezonunda Leverkusen'e transfer oldu. Sonraki yıl Kaiserslautern'e kiralanan golcü oyuncu, 2012-13'te ise Kopenhag'a yine kiralık olarak gitti. 2013-14 bu kulübe bonservisiyle transfer oldu. 2016-17 sezonu başında ise 3.5 milyon euro'ya Feyenoord'a geçti.Kariyer patlamasını Hollanda ekibinde yapan Jorgensen'in şu anki piyasa değeri 14 milyon euro civarında. Kulüp kariyerinde 273 resmi karşılaşmada forma giyen forvet oyuncusu, 97 gol, 51 asistlik performans sergiledi. Feyenoord'da 76 maçta 38 gol, 20 asist üreten Jorgensen, 33 kez görev yaptığı Danimarka milli takımında ise 8 gol sevinci yaşadı.

JANSSEN'İN İYİSİ / MURAT KAPANLI

Fenerbahçe taraftarı Vincent Janssen'i çok sevdi. Fiziksel yapısı ona benzeyen Nicolai Jorgensen ise Hollandalı forvetten daha iyi bir bitirici. 1.90'lık boyuyla hava toplarında çok etkili. Bu özelliğiyle hücumda takım arkadaşlarına doğru şut imkanı sağlıyor. Savunmada ise takım pres yediğinde uzun topları saklayarak nefes aldırıyor. Uzun boyuna göre tekniği yüksek. Pas yeteneği gelişmiş. Olumsuz özelliği yavaş olması. Janssen ile kıyaslanırsa tabelayı çok daha fazla değiştirir. (Fotomaç / 28 Haziran)