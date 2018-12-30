Balotelliden Fenerbahçe kararı!

Vieira, henüz takımla çalışmalara başlamayan golcü oyuncu için, "Balotelli'ye birkaç gün süre verdim. Geleceğiyle ilgili düşünüp bir karar verecek. Sözleşmesi devam ediyor ama başka bir kulüple anlaşırsak her şey mümkün" ifadelerini kullandı.