Balotelliden Fenerbahçe kararı!

Nice'in hocası Vieira, Balotelli'ye nerede oynayacağına karar vermesi için birkaç gün süre verdiğini dile getirdi.
30 Aralık 2018 Pazar, 23:04:36
Güncelleme: 07:51:25
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Fenerbahçe'nin gündemindeki Mario Balotelli için hocası Patrick Vieira'dan açıklama geldi.
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Vieira, henüz takımla çalışmalara başlamayan golcü oyuncu için, "Balotelli'ye birkaç gün süre verdim. Geleceğiyle ilgili düşünüp bir karar verecek. Sözleşmesi devam ediyor ama başka bir kulüple anlaşırsak her şey mümkün" ifadelerini kullandı.
İspanyol Mundo Deportivo, Fenerbahçe'nin İtalyan forvetin peşinde olduğunu duyurdu.
28 yaşındaki yıldız için Fiorentina ve Marsilya'nın da takipte olduğu belirtiliyor.
1.5 milyon euro Nice'in Balotelli için 1.5 milyon euro bonservis bedeli istediği yazılmıştı.