Balotelli zamanı! Nice resmen gözden çıkardı - Galeri - Fotomaç
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Balotelli zamanı! Nice resmen gözden çıkardı
Sarı-lacivertli kulübün kapısını çalan menajerler, yıldız golcünün transferi konusunda Fransız ekibiyle görüşmek için yetki talep etti. Yönetim konuyu değerlendiriyor.
23 Aralık 2018 Pazar, 23:58:05
Güncelleme: 07:55:51
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Mario Balotelli ismi yeniden masada...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fransa'nın L'Equipe gazetesinin önceki gün servis ettiği, 'Balotelli, ocak ayında Nice'den ayrılacak' haberinin ardından çok sayıda menajerin, sarı-lacivertli kulüple temasa geçtiği belirtiliyor.
Menajerlerin, Nice'le masaya oturmak için yetki belgesi talep ettiği öğrenilirken, İtalyan yıldızı Türkiye'ye getirebileceklerini ilettikleri ifade edildi. Yönetim konuyu değerlendirmeye aldı.
YANAL İSTERSE TEKLİF YAPILACAK
Teknik direktör Ersun Yanal'ın da görüşünü alacak olan sarı-lacivertli kurmayların, bu hafta içinde harekete geçmesi bekleniyor.
Aslen Ganalı olan Balotelli, 28 yaşında. 1.89 boyundaki futbolcu, gol yollarındaki etkinliği nedeniyle 'Süper Mario' olarak çağrılıyor.