Balotelli zamanı! Nice resmen gözden çıkardı - Galeri - Fotomaç
24 Aralık 2018, Pazartesi
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Balotelli zamanı! Nice resmen gözden çıkardı

Sarı-lacivertli kulübün kapısını çalan menajerler, yıldız golcünün transferi konusunda Fransız ekibiyle görüşmek için yetki talep etti. Yönetim konuyu değerlendiriyor.

23 Aralık 2018 Pazar, 23:58:05 Güncelleme: 07:55:51
Balotelli zamanı! Nice resmen gözden çıkardı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Mario Balotelli ismi yeniden masada...

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Balotelli zamanı! Nice resmen gözden çıkardı

Fransa'nın L'Equipe gazetesinin önceki gün servis ettiği, 'Balotelli, ocak ayında Nice'den ayrılacak' haberinin ardından çok sayıda menajerin, sarı-lacivertli kulüple temasa geçtiği belirtiliyor.

Balotelli zamanı! Nice resmen gözden çıkardı

Menajerlerin, Nice'le masaya oturmak için yetki belgesi talep ettiği öğrenilirken, İtalyan yıldızı Türkiye'ye getirebileceklerini ilettikleri ifade edildi. Yönetim konuyu değerlendirmeye aldı.

Balotelli zamanı! Nice resmen gözden çıkardı

YANAL İSTERSE TEKLİF YAPILACAK

Teknik direktör Ersun Yanal'ın da görüşünü alacak olan sarı-lacivertli kurmayların, bu hafta içinde harekete geçmesi bekleniyor.

Balotelli zamanı! Nice resmen gözden çıkardı

Aslen Ganalı olan Balotelli, 28 yaşında. 1.89 boyundaki futbolcu, gol yollarındaki etkinliği nedeniyle 'Süper Mario' olarak çağrılıyor.

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