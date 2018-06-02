Aziz Yıldırım: İntikam almak isteyen bize oy verir
Fenerbahçe'de bugün başlayacak Olağan Genel Kurul öncesi Aziz Yıldırım, Sporx'e konuk oldu. Yıldırım burada üyelerin kendisine oy vermeleri için 3 nedeni sıraladı: "Vefa duyguları varsa, 3 Temmuz'da çektikleri acıları unutmamışlarsa ve tüm engellemelere rağmen intikam almak istiyorlarsa, bir de zor zamanlarda kimin nasıl bir duruş gösterdiğine önem veriyorlarsa, bana oy vereceklerdir." Ali Koç'un bu davada (3 Temmuz) kendileri ile aynı gemide olmadığını vurgulayan Aziz Yıldırım, kaçan şampiyonlukta da sorumluluğu olduğunu iddia etti.
İLK ENGELDE PES EDERLER
"Ali Koç 18 ay önceden aday olarak camianın sırtında sopa olmayı tercih etti. Bu durum bölünmeye ve şampiyonluğun kaçmasına yol açtı" diyen Yıldırım, bu kongrenin son dönemi olduğunu hatırlatıp; "Bir kez daha görevi alıp, 3 Temmuz sürecinde F.Bahçe'yi haksız yere zarara uğratanlar ile hesaplaşmamız lazım. Benden başkası bu hesaplaşmayı sağlayamaz. Diğerleri bunu yapabilir mi? Hayır. Onlar, ilk engelde pes edeceklerdir. Biz sürünerek de olsa bu işin sonunu getiririz" dedi.
ALEX'İ KULLANDILAR
"Alex bu camianın bir değeridir. Alex'i seçim malzemesi ben yapmadım, ortada da bırakmadım daha sonra. Biz futbolcularımızla baba oğul gibiyizdir. Alex bugün Brezilya'da, yarın bir bakmışsınız bizim için futbolcu izliyor. Mesele bu değil, mesele bunu kullanıp taraftarların duygularını sömürmek. Bu kendinden de kaynaklanıyor olabilir, birileri de onu bilerek veya bilmeyerek kullanıyor olabilir."
HER DEFASINDA ÖNÜMÜZ KESİLDİ
"10 Galatasaray şampiyonluğu görmek başarıda bir kriter değildir!.. Çarpıtılmış istatistiki bilgi diyebiliriz buna. Zira ben 98 yılının ikinci yarısında geldim. O sezon Galatasaray şampiyon oldu. O ara saha dışı etkenlerin ittirmesi olduğunu da bugün ortaya çıkan bazı kayıt ve itiraflardan anlamak mümkün. Galatasaray'ın o dönemdeki hegemonyasına biz son verdik. Sonra biz varız ve Denizli'de durduruluyoruz. Toparlanıyoruz yine şampiyon olmaya başlıyoruz, bu kez Trabzonspor maçı. O maçtan önce konunun o noktaya gelmesine çok iyi bakmak gerekiyor... Sonra yine toparlanıyoruz, bu kez de 3 Temmuz. Yetmiyor. 12 Mayıs, otobüs hadisesi... 3 Temmuz'un kimlere yaradığını iyi analiz etmek gerekiyor!.. Dolayısıyla 9 ikinciliğin 4'ünde şampiyon olmamız gerekiyor kafadan. Böyle olunca da sizin söylediğiniz istatistik çöp oluyor. Ha özeleştiri tabi ki yapıyoruz bu başka bir konu."
HAKEMLER ENTERESAN İŞLER YAPTI
"(TFF, kurulları ve hakemler) Etki etmekten öte ne yazık ki ligin kaderini belirlediler. Bizim maçta çok kritik pozisyonda golü verme başarısını gösteren hakem, bir sonraki hafta, diğer 3'lü görev alırken dinlendirildi. Bu çok net bir mesajdır diğer hakemlere. Bu yıl hakemlik adına enteresan işler oldu. Bunun detaylarına ileride gireceğiz. Olup biteni görmediğimizi mi zannediyorlar acaba?"
SEYİRCİYİ MAALESEF BÖLDÜLER
"(Dünyaya örnek gösterilen, adına 'muhteşem koro' denilen Fenerbahçe seyircisinin maçlara gelmemesi için) Ayrışma, ötekileştirmeden ziyade bölünme var diyebiliriz. Taraftarın duygularını sömürerek böldüler ne yazık ki. Tribünden çekilme diye kalıcı bir durum olduğunu düşünmüyorum. Ben bunun geçici bir süreç olduğunu düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki sezon bu sorunu çözeceğiz."
YÜKSELİŞ ZAMANI
"3 Temmuz'a kadar tüm hızıyla Avrupa'nın devleri arasına girmeye hazırlanan takımız. Korkunç bir komploya kurban edildi. Sonra 12 Mayıs ve otobüs kurşunlanma hadisesi, tamamiyle Fenerbahçe'nin katliamına yönelik operasyonlardı. Dik durmasaydık, bu operasyonlar başarılı olacaktı. Hala dik durmamız gerekiyor. Artık kumpas ortaya çıktı ancak Yargıtay'ın onayı gerekiyor. Beraat kararlarının onanmasıyla birlikte artık yükselişe geçmeye başlıyoruz. Maddi zararların telafisi için gereken davaları açacağız ve kulüp kasasına kaybolan hasarları enjekte etmeye başlayacağız. Mali durum iyileşecek, sportif başarılarla birlikte, bu yükseliş perçinlenmiş olacak."
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.