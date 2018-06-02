Aziz Yıldırım: İntikam almak isteyen bize oy verir

HER DEFASINDA ÖNÜMÜZ KESİLDİ

"10 Galatasaray şampiyonluğu görmek başarıda bir kriter değildir!.. Çarpıtılmış istatistiki bilgi diyebiliriz buna. Zira ben 98 yılının ikinci yarısında geldim. O sezon Galatasaray şampiyon oldu. O ara saha dışı etkenlerin ittirmesi olduğunu da bugün ortaya çıkan bazı kayıt ve itiraflardan anlamak mümkün. Galatasaray'ın o dönemdeki hegemonyasına biz son verdik. Sonra biz varız ve Denizli'de durduruluyoruz. Toparlanıyoruz yine şampiyon olmaya başlıyoruz, bu kez Trabzonspor maçı. O maçtan önce konunun o noktaya gelmesine çok iyi bakmak gerekiyor... Sonra yine toparlanıyoruz, bu kez de 3 Temmuz. Yetmiyor. 12 Mayıs, otobüs hadisesi... 3 Temmuz'un kimlere yaradığını iyi analiz etmek gerekiyor!.. Dolayısıyla 9 ikinciliğin 4'ünde şampiyon olmamız gerekiyor kafadan. Böyle olunca da sizin söylediğiniz istatistik çöp oluyor. Ha özeleştiri tabi ki yapıyoruz bu başka bir konu."