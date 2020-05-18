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Ayrılıyor mu? Kruse'den kafa karıştıran Fenerbahçe açıklaması!
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Max Kruse'nin takımdaki geleceği büyük bir merak konusu oldu. Öyle ki sarı-lacivertli yönetimin maaş bütçesini düşürmek adına 32 yaşındaki futbolcuyla sezon sonu yollarını ayıracağı ve 5 milyon euroluk bir bonservis bedeli belirlediği iddia edilmişti. Alman futbolcu ülkesinde yayın yapan ZDF'ye Fenerbahçe'deki son durumuyla ilgili açıklamalar yaparken, Bundesliga'nın seyircisiz olarak başlamasıyla ilgili fikirlerini söyledi.
18 Mayıs 2020 Pazartesi 22:35
Güncelleme: 18.05.2020 22:35
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Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Max Kruse, ülkesi Almanya'da yayın yapan ZDF'ye röportaj verdi.
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Sarı-lacivertli takımdaki geleceği merak edilen 32 yaşındaki futbolcu son durumuyla ilgili açıklamalarda bulunurken, Bundesliga'nın seyircisiz olarak yeniden başlamasıyla ilgili konuştu.
İŞTE O AÇIKLAMALAR
''SEYİRCİSİZ MAÇLAR İTİCİ GÜÇ VERMİYOR''
Bundesliga'nın yeniden başlamasını değerlendiren Max Kruse, maçlarla ilgili olarak ''Sıkıcıydı'' ifadesini kullandı.
Boş stadyumların futbolla ilişkisi olmadığını aktaran Kruse, seyircisiz maçların itici bir güç vermediğini söyledi.
Bundesliga'nın yeniden başlamasının toplumun ruhsal durumuna olumlu katkı verdiğini de dile getiren Max Kruse, buna rağmen futbolun seyircilerle var olduğunu sözlerine ekledi.