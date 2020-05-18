Haberler Galeri Ayrılıyor mu? Kruse'den kafa karıştıran Fenerbahçe açıklaması!

Ayrılıyor mu? Kruse'den kafa karıştıran Fenerbahçe açıklaması!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Max Kruse'nin takımdaki geleceği büyük bir merak konusu oldu. Öyle ki sarı-lacivertli yönetimin maaş bütçesini düşürmek adına 32 yaşındaki futbolcuyla sezon sonu yollarını ayıracağı ve 5 milyon euroluk bir bonservis bedeli belirlediği iddia edilmişti. Alman futbolcu ülkesinde yayın yapan ZDF'ye Fenerbahçe'deki son durumuyla ilgili açıklamalar yaparken, Bundesliga'nın seyircisiz olarak başlamasıyla ilgili fikirlerini söyledi.

18 Mayıs 2020 Pazartesi 22:35 Güncelleme: 18.05.2020 22:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





