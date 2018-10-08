Ayrılık sırası Cocuda! - Galeri - Fotomaç
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    08 Ekim 2018, Pazartesi
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    Ayrılık sırası Cocu'da!

    Spor Toto Süper Lig'de 8 hafta sonunda topladığı 8 puanla 15. sırada yer alan Fenerbahçe'de çanlar teknik direktör Cocu için çalıyor.
    8 Ekim 2018 Pazartesi, 12:40:19 Güncelleme: 12:46:20
    Ayrılık sırası Cocu'da!
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    Ayrılık sırası Cocuda!

    Sıralamada Sarı-lacivertliler'in altında yer alan tüm takımların hoca değişikliğine gitmesi dikkatleri çekiyor.

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    Ayrılık sırası Cocu'da!
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    Ayrılık sırası Cocuda!

    Sezona Ali Koç başkanlığında büyük umutlarla giren ve yeniden yapılanmaya giden Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığı yaşanıyor.

    Ayrılık sırası Cocu'da!
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    Ayrılık sırası Cocuda!

    Fenerbahçe, Süper Lig'de eksi averajla düşme hattının bir sıra üzerinde yer alırken, sezon başında Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını kullanamadı ve UEFA Avrupa Ligi'ne de 4-1'lik ağır bir yenilgiyle başladı.

    Ayrılık sırası Cocu'da!
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    Ayrılık sırası Cocuda!

    Sarı-lacivertliler'de Sportif Direktör Comolli ve Teknik Direktör Cocu'nun geleceği şimdiden tartışma konusu oldu.

    Ayrılık sırası Cocu'da!
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    Ayrılık sırası Cocuda!

    Camianın Hollandalı hocaya karşı sabrı tükenirken, futbol otoriteleri de milli arada Cocu'yla yolların ayrılması konusunda hem fikir.

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