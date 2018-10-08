Ayrılık sırası Cocuda!

Spor Toto Süper Lig'de 8 hafta sonunda topladığı 8 puanla 15. sırada yer alan Fenerbahçe'de çanlar teknik direktör Cocu için çalıyor.
8 Ekim 2018 Pazartesi, 12:40:19
Güncelleme: 12:46:20
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Ayrılık sırası Cocu'da!
1
11
Sıralamada Sarı-lacivertliler'in altında yer alan tüm takımların hoca değişikliğine gitmesi dikkatleri çekiyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ayrılık sırası Cocu'da!
2
11
Sezona Ali Koç başkanlığında büyük umutlarla giren ve yeniden yapılanmaya giden Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığı yaşanıyor.
Ayrılık sırası Cocu'da!
3
11
Fenerbahçe, Süper Lig'de eksi averajla düşme hattının bir sıra üzerinde yer alırken, sezon başında Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını kullanamadı ve UEFA Avrupa Ligi'ne de 4-1'lik ağır bir yenilgiyle başladı.
Ayrılık sırası Cocu'da!
4
11
Sarı-lacivertliler'de Sportif Direktör Comolli ve Teknik Direktör Cocu'nun geleceği şimdiden tartışma konusu oldu.
Ayrılık sırası Cocu'da!
5
11
Camianın Hollandalı hocaya karşı sabrı tükenirken, futbol otoriteleri de milli arada Cocu'yla yolların ayrılması konusunda hem fikir.