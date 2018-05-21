Aykut Kocaman’ın transfer planı! Seçim yokmuş gibi çalışıyor
Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman'ın göreve devam edip etmeyeceği 3 Haziran'da yapılacak seçimlerden sonra belli olacak. Mevcut başkan Aziz Yıldırım'ın kazanması halinde Kocaman ile devam edeceği gelen bilgiler arasında. Diğer aday Ali Koç'un ise Kocaman'a duyduğu saygıyı sıklıkla dile getirmesine rağmen, devam edip etmeme konusunda renk vermemesi dikkat çekiyor.
Ancak tecrübeli hoca, seçimden bağımsız gelecek yıl da takımda kalacakmış gibi çalışmalarına devam ediyor. Kocaman, takımın sezon öncesi hazırlığıyla ilgili planları yapıp kulüp yetkililerine teslim etti. Aykut Kocaman'ın kesinlikle 'yeniden yapılanma' yanlısı olmadığı, mevcut kadronun üzerine yapılacak birkaç rötuşun şampiyonluk için yeterli olacağına inandığı öğrenildi.
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