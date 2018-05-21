Aykut Kocaman’ın transfer planı! Seçim yokmuş gibi çalışıyor



Ancak tecrübeli hoca, seçimden bağımsız gelecek yıl da takımda kalacakmış gibi çalışmalarına devam ediyor. Kocaman, takımın sezon öncesi hazırlığıyla ilgili planları yapıp kulüp yetkililerine teslim etti. Aykut Kocaman'ın kesinlikle 'yeniden yapılanma' yanlısı olmadığı, mevcut kadronun üzerine yapılacak birkaç rötuşun şampiyonluk için yeterli olacağına inandığı öğrenildi.

