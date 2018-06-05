Aykut Kocaman'ın planı belli oldu
Raporda; taraftarla iletişim, Ozan Tufan'ın disiplin sorunları, Fernandao ve Soldado'nun gelecek sezon takıma faydalı olacağı, Kameni'nin yerine alternatif düşünülmesi, Janssen'in kiralık opsiyonunun değerlendirilebileceği, stoper ihtiyacı, Eljif Elmas'ın önemli bir yetenek olduğu ve kiralanarak pişmesinin sağlanacağı gibi konuların yer aldığı öğrenildi.
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