Aykut Kocaman'dan flaş Alex de Souza itirafı! - Fotomaç
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Aykut Kocaman'dan flaş Alex de Souza itirafı!
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman maç sonunda birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulunurken, Alex de Souza ile ilgili de konuştu.
17 Şubat 2019 Pazar 08:30
Güncelleme: 17.02.2019 08:30
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 1-1 sona eren Fenerbahçe maçının ardından konuştu.
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Alex'le karşı karşıya getirilmesiyle ilgili durumu da yorumlayan Kocaman, şunları söyledi;
"Fenerbahçe gibi iç saha hakimiyeti yüksek bir takım önünde daha fazla topun peşinde koşmak zorundaydık, oyuncular da bunu yaptı.
Ofansif girişimlerde de bir şeyler yapmaya çalıştık. 10 kişi kaldıktan sonra öne geçmemiz direnç artırıcı bir durumdu.
Kendi sahasında iyi oynayan bir takım önünde daha çok koşu oyununa döndü ikinci yarı. Çok kolay değil böyle takımlar önünde eksik oynamak.