Aykut Kocaman Cocuyu sabote etmiş!

İŞTE ÇOK CİDDİ İDDİALAR BULUNAN O YAZI...

"...Herkes eteğindeki taşı döktüğüne göre, ben de bir Fenerbahçe Divan Kurulu üyesi dostumdan edindiğim ipuçlarını yazayım; doğru değilse bile bugün açıklama yapması beklenen sayın Ali Koç'a 'yok öyle bir şey' deme fırsatı yaratayım"