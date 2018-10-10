Aykut Kocaman Cocuyu sabote etmiş!

Fenerbahçe'de gündem gönderilen antrenörler ve kadro dışı bırakılan futbolcular. Milliyet Gazetesi yazarı Ercan Güven de 'çok güvenilir bulduğu Fenerbahçeli bir Divan Kurulu üyesinin' bir o kadar çok ciddi iddialarını köşesine taşıdı.
10 Ekim 2018 Çarşamba, 18:24:40
Güncelleme: 18:28:58
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İŞTE ÇOK CİDDİ İDDİALAR BULUNAN O YAZI...
"...Herkes eteğindeki taşı döktüğüne göre, ben de bir Fenerbahçe Divan Kurulu üyesi dostumdan edindiğim ipuçlarını yazayım; doğru değilse bile bugün açıklama yapması beklenen sayın Ali Koç'a 'yok öyle bir şey' deme fırsatı yaratayım"
GALERİ DEVAM EDİYOR
"Ancak bir ufak notla başlayayım: Söz konusu Divan Kurulu üyesi, sayın Koç'un kazandığı seçim arifesinde Aziz Yıldırım'dan 'eşine beleş üyelik' gibi ufak çaplı bir 'seçim rüşveti' teklifi aldığını anlatmış, ben de aynen yazmıştım..."
"Ali Koç da benim yazımı referans göstererek Aziz Yıldırım'ın adil seçimi sabote ettiğini açıklamıştı. Yani en azından Ali Bey'in 'doğruluk' konusunda bir şüphesi olmaması gerek."
'TOPÇULAR TAKIMIN DİBİNİ OYUYOR'
"Evet... Önemli bir ailenin son kuşağı, meslek ve itibar sahibi bu üye, Ali Koç'un 'ihraç ve iş akdine son' açıklamasından bir gün önce aynı isimler için heyecanla şunları söylemişti bana"
"Bu kadar olamazdı zaten... Bu Cocu'nun aklını başından alan, saçma sapan işler yaptıranların Aykut Kocaman takımı olduğu anlaşıldı. Kocaman geri gelsin diye yanlış bilgi vermişler adama. Verilerle oynamışlar."