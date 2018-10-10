Aykut Kocaman, Ali Koçun iddialarına cevap verecek

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bugün kulüp kanalı FB TV'de yaptığı açıklamalarda Beşiktaş maçı öncesi yardımcı antrenörlerin bir halı getirdiğini, halının ne olduğu sorulunca da 'Beşiktaş bugün bizi yenecek, biz de hocanın cenazesini bu halıyla kaldıracağız' dediklerini söyledi.