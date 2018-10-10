Aykut Kocaman, Ali Koçun iddialarına cevap verecek - Galeri - Fotomaç
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    10 Ekim 2018, Çarşamba
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    Aykut Kocaman, Ali Koç'un iddialarına cevap verecek

    Fenerbahçe'nin eski hocası Aykut Kocaman ve kaleci antrenörü Murat öztürk Ali Koç'un iddialarına cevap verecek.
    10 Ekim 2018 Çarşamba, 18:33:23 Güncelleme: 18:35:31
    Aykut Kocaman, Ali Koçun iddialarına cevap verecek

    Spor Toto Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de geçtiğimiz günlerde 3 yardımcı antrenör ile yollar ayrılmıştı.

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    Aykut Kocaman, Ali Koçun iddialarına cevap verecek

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bugün kulüp kanalı FB TV'de yaptığı açıklamalarda Beşiktaş maçı öncesi yardımcı antrenörlerin bir halı getirdiğini, halının ne olduğu sorulunca da 'Beşiktaş bugün bizi yenecek, biz de hocanın cenazesini bu halıyla kaldıracağız' dediklerini söyledi.

    Aykut Kocaman, Ali Koçun iddialarına cevap verecek

    Bu açıklamarın ardından Fenerbahçe'nin eski hocası Aykut Kocaman, Cumartesi günü bu iddialara cevap vermek için basın toplatısı yapmaya karar verdi.

    Aykut Kocaman, Ali Koçun iddialarına cevap verecek

    Eski kaleci antrenörü Murat Öztürk ise yarın basın toplantısı düzenleyecek. (Sporx)

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