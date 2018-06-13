Arsene Wenger, Fenerbahçe'den tam yetki istedi!

Vatan Gazetesi'nin haberine göre; Kulüpte göreve başlayan sportif direktör Damien Comolli'nin yetkilerinden de üstün sorumluluklar almak istediğini belirten Wenger, "Benim çalışma şartlarım belli. Kulüpte tam yetkili olmak isterim. Ne başkan ne yöneticiler işime karışabilir. A'dan Z'ye her şeyle ben ilgilenirim. Kulüp içi yapılanmadan, transfere kadar ben ne dersem o olsun isterim. Kadroya katmak istediğim isimler için ciddi bir bütçe ayrılması lazım. Tüm bu şartların sağlanmasının garantisini verirseniz o zaman teklifinize 'evet' derim" ifadelerini kullandı.