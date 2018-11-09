Arjantin Futbol Federasyonundan Sampaoli - F.Bahçe açıklaması!

Arjantin Futbol Federasyonu'ndan Sampaoli - F.Bahçe açıklaması!
Arjantin Futbol Federasyonu'nda görev yapan Noray Nakış, Sampaoli - Fenerbahçe flörtüne dair açıklamalarda bulundu.
9 Kasım 2018 Cuma, 21:19:16
Güncelleme: 21:22:47
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Arjantin Futbol Federasyonu'nda görev yapan Noray Nakış, Sampaoli - Fenerbahçe flörtüne dair kendi tespitlerini paylaştı.
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Noray Nakış'ın Radyospor'a yaptığı açıklamanın satır başları ise şu şekilde;
"Tarihinde en üst düzey derbilerinden biri Boca ve River Plate derbisi. Ben de Arjantin Futbol Federasyonu'nda görevliyim. Bu derbiye büyük bir katkı var. Arjantin bir kez daha kendini gösterdi. Boca Juniors'un ve River Plate'in buraya gelmesi Arjantin'de olan herkesi mutlu etti."
"Çok güzel bir sıcaklık var. Yarın Arjantin saati ile 17:00'de oynanacak maç ve hepimiz onu bekliyoruz. Stadyumun doğru olmasını bekliyoruz. İlk maç Boca Juniors'un sahasında oynanacak, ikinci maç River Plate'ın stadyumunda oynanacak."
"İki kulüp de nehir kenarında. River Plate takımını maden aramaya gelen İngilizler kurmuştu."