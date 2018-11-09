Arjantin Futbol Federasyonundan Sampaoli - F.Bahçe açıklaması!

"Tarihinde en üst düzey derbilerinden biri Boca ve River Plate derbisi. Ben de Arjantin Futbol Federasyonu'nda görevliyim. Bu derbiye büyük bir katkı var. Arjantin bir kez daha kendini gösterdi. Boca Juniors'un ve River Plate'in buraya gelmesi Arjantin'de olan herkesi mutlu etti."