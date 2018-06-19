"Arayan soran yok"
MENAJERİM YOK Kİ
Kamerunlu Kameni yeni kaleci aranmasından hiç rahatsız değil. F.Bahçe'den önümüzdeki 2 sezonda 5 milyon euro garanti para kazanacağı için tedirginlik yaşamayan 34 yaşındaki eldivenin, yönetimin "Menajerinle görüşmek isityoruz. İstanbul'a gelsin" teklifini "Benim resmi bir menajerim yok" diyerek geçiştirdiği de gelen haberler arasında.
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