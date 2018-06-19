"Arayan soran yok"

Siz ne biliyorsanız ben de o kadarını biliyorum. Yakında görüşmeye çağırırlar sanırım" dediği bildirildi. 40 yaşına kadar Fenerbahçe'de kalmak istediğini her fırsatta dile getiren Volkan'a yine 1 yıllık sözleşme teklif edilmesi bekleniyor.



