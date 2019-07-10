Anlaşma tamamdı... Garry Rodrigues'in geleceği tarih de belli oldu! Son dakika transfer haberleri

Transferde son dakika... Fenerbahçe kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlandığı Fransız yıldız Mathieu Valbuena ile yolların ayrılması sonrası gündeme gelen Galatasaray'ın eski oyuncusu Garry Rodrigues'e sonunda kavuşuyor... Sarı-Lacivertliler ile her konuda anlaşma sağlayan yıldız futbolcu, özel işlerinin olması nedeniyle İstanbul'a gelişini ertelemişti.