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Anlaşma tamamdı... Garry Rodrigues'in geleceği tarih de belli oldu! Son dakika transfer haberleri
Transferde son dakika... Fenerbahçe kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlandığı Fransız yıldız Mathieu Valbuena ile yolların ayrılması sonrası gündeme gelen Galatasaray'ın eski oyuncusu Garry Rodrigues'e sonunda kavuşuyor... Sarı-Lacivertliler ile her konuda anlaşma sağlayan yıldız futbolcu, özel işlerinin olması nedeniyle İstanbul'a gelişini ertelemişti.
10 Temmuz 2019 Çarşamba 12:14
Güncelleme: 10.07.2019 12:20
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Yeni sezonda şampiyon olmayı hedefleyen Fenerbahçe'de transfer şov tüm hızıyla sürüyor...
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Kanarya'da son dakika transfer gelişmesi... Sarı lacivertliler çok istediği transferde mutlu sona ulaştı.
Galatasaray'ın eski yıldızı Garry Rodrigues ile temas kurmuş ve görüşmelere başlanmıştı.
Görüşmeler neticesinde taraflar anlaşma sağlamış ve Rodrigues transferi imzaya kalmıştı.
Yeşil Burun Adalı oyuncunun İstanbul'a geliş tarihi belli oldu.