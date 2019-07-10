Anlaşma tamamdı... Garry Rodrigues'in geleceği tarih de belli oldu! Son dakika transfer haberleri - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
10 Temmuz 2019, Çarşamba
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Haberler Galeri Anlaşma tamamdı... Garry Rodrigues'in geleceği tarih de belli oldu! Son dakika transfer haberleri

Anlaşma tamamdı... Garry Rodrigues'in geleceği tarih de belli oldu! Son dakika transfer haberleri

Transferde son dakika... Fenerbahçe kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlandığı Fransız yıldız Mathieu Valbuena ile yolların ayrılması sonrası gündeme gelen Galatasaray'ın eski oyuncusu Garry Rodrigues'e sonunda kavuşuyor... Sarı-Lacivertliler ile her konuda anlaşma sağlayan yıldız futbolcu, özel işlerinin olması nedeniyle İstanbul'a gelişini ertelemişti.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 12:14 Güncelleme: 10.07.2019 12:20
Anlaşma tamamdı... Garry Rodrigues'in geleceği tarih de belli oldu! Son dakika transfer haberleri

Yeni sezonda şampiyon olmayı hedefleyen Fenerbahçe'de transfer şov tüm hızıyla sürüyor...

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Anlaşma tamamdı... Garry Rodrigues'in geleceği tarih de belli oldu! Son dakika transfer haberleri

Kanarya'da son dakika transfer gelişmesi... Sarı lacivertliler çok istediği transferde mutlu sona ulaştı.

Anlaşma tamamdı... Garry Rodrigues'in geleceği tarih de belli oldu! Son dakika transfer haberleri

Galatasaray'ın eski yıldızı Garry Rodrigues ile temas kurmuş ve görüşmelere başlanmıştı.

Anlaşma tamamdı... Garry Rodrigues'in geleceği tarih de belli oldu! Son dakika transfer haberleri

Görüşmeler neticesinde taraflar anlaşma sağlamış ve Rodrigues transferi imzaya kalmıştı.

Anlaşma tamamdı... Garry Rodrigues'in geleceği tarih de belli oldu! Son dakika transfer haberleri

Yeşil Burun Adalı oyuncunun İstanbul'a geliş tarihi belli oldu.

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