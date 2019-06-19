Anlaşma tamam! Fenerbahçe transferi bitiriyor

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçeli kurmaylar bütün mevkilere oyuncu bakıyor. Sportif direktör Damien Comolli yaptığı transfer açıklamasında, ''Umarım stoper transferi yapmaya ihtiyacımız olmaz açıklamasını yapmıştı.'' Sarı-lacivertliler, Slovak yıldız Martin Skrtel ile yaptığı görüşmelerden sonuç alamadı ve stoper transferi zorunlu hale geldi. Fenerbahçe aradığı stoperi buldu. İşte transferin detayları... Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri.

19 Haziran 2019 Çarşamba 21:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





