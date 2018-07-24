Andre Ayew adım adım Fenerbahçeye! - Galeri - Fotomaç
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    24 Temmuz 2018, Salı
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    GALERİ

    Andre Ayew adım adım Fenerbahçe'ye!

    Sky Sports'un haberine göre Fenerbahçe yıldız golcüyle anlaşmaya çok yakın
    24 Temmuz 2018 Salı, 15:07:28 Güncelleme: 15:54:08
    Andre Ayew adım adım Fenerbahçe'ye!
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    Andre Ayew adım adım Fenerbahçeye!

    Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmaları ve hazırlıkları devam ederken Swansea City'de oynayan Andre Ayew için hareketli saatler yaşanıyor.

    Andre Ayew adım adım Fenerbahçe'ye!
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    Andre Ayew adım adım Fenerbahçeye!

    Beşiktaş'ın da kısa bir süre önce gündemine gelen Ganalı oyuncu için Fenerbahçe'nin bir süredir temasta olduğu iddia edilmişti.

    Andre Ayew adım adım Fenerbahçe'ye!
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    Andre Ayew adım adım Fenerbahçeye!

    Andre Ayew ile ilgili Swansea City ile Fenerbahçeli yöneticilerin görüşme halinde olduğu ifade ediliyor.

    Andre Ayew adım adım Fenerbahçe'ye!
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    Andre Ayew adım adım Fenerbahçeye!

    Sky Sports'un haberine göre, Fenerbahçe, Andre Ayew için Swansea City'ye kiralama teklifi yaptı. Kulüpler arasında görüşmeler devam ediyor.

    Andre Ayew adım adım Fenerbahçe'ye!
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    Andre Ayew adım adım Fenerbahçeye!

    Kısa süre önce Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Benfica, Sarı-Lacivertli takımın tanıtıldığı yazıda Andre Ayew'in Fenerbahçe kadrosunda olduğu iddia edilmişti.

    Andre Ayew adım adım Fenerbahçe'ye!
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    Andre Ayew adım adım Fenerbahçeye!

    28 yaşındaki Ganalı golcü kariyerinde Marsilya, Lorient, Arles, Swansea City ve West Ham formaları giydi. Geçtiğimiz sezon Premier Lig'de 30 maçta forma giyen Ayew, 3 gol atarken 4 kez de asist yaptı. (FutbolArena)

    Andre Ayew adım adım Fenerbahçe'ye!
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    Andre Ayew adım adım Fenerbahçeye!
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