Altay Bayındır'a şok sözler! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
21 Ekim 2019, Pazartesi
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Altay Bayındır'a şok sözler!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında Denizlispor deplasmanına konuk oldu. Sarı-Lacivertliler sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılırken, yenilen golde Altay Bayındır'ın büyük hatası dikkat çekti. Genç kaleci, Alanyaspor maçının ardından yine benzer bir hatayla gole sebebiyet verdi. Maçın ardından ünlü yorumcunun da hedefinde Altay vardı. İşte o sözler...
21 Ekim 2019 Pazartesi 08:51 Güncelleme: 21.10.2019 08:51
Altay Bayındır'a şok sözler!

Denizlispor deplasmanında 2-0'a rağmen son bölümlerde sorun yaşayan Fenerbahçe'de bireysel hatalar yine kabus yarattı.

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Altay Bayındır'a şok sözler!

Denizlispor'un golü öncesinde Serdar Aziz'in kaptırdığı topla başlayan hatalar silsilesi devam etti.

Altay Bayındır'a şok sözler!

Altay Bayındır iki kez boşa çıktı, golde de tamamen ıskalayınca kaçınılmaz son gerçekleşti.

Altay Bayındır'a şok sözler!

Altay, bu sezon 2. kez bireysel hatasıyla gole neden oldu.

Altay Bayındır'a şok sözler!

Teknik direktör Ersun Yanal maç sonunda "Bu sezon yediğimiz 7. gol bireysel hatadan. Bundan sonra oynayacağımız ligdeki deplasmanlar zor geçecek. Artık takımlar oyun disiplini ve sistemleri ile oldukça dirençli ve karşılık veren takımlar oldu." ifadelerini kullandı.

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