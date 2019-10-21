Altay Bayındır'a şok sözler!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında Denizlispor deplasmanına konuk oldu. Sarı-Lacivertliler sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılırken, yenilen golde Altay Bayındır'ın büyük hatası dikkat çekti. Genç kaleci, Alanyaspor maçının ardından yine benzer bir hatayla gole sebebiyet verdi. Maçın ardından ünlü yorumcunun da hedefinde Altay vardı. İşte o sözler...

21 Ekim 2019 Pazartesi 08:51 Güncelleme: 21.10.2019 08:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





