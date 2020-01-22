Altay Bayındır'a dev kanca! İngiliz devi listesine aldı
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde MKE Ankaragücü'nden kadrosuna kattığı Altay Bayındır, gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çekmeye başladı. Genç file bekçisini Gaziantepspor maçında izleyen gözlemcilerden tam not aldı. İşte yaşanan flaş transfer gelişmesi...
22 Ocak 2020 Çarşamba 07:55
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Fenerbahçe'ninsezon başında 1.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Altay Bayındır'a dev kanca... Bu sezon sarı- lacivertlilerin vazgeçilmezleri arasına giren ve Süper Lig'deki tüm maçlarda kaleyi koruyan 21 yaşındaki kaleci, ManchesterUnited'ın transfer listesine girdi.
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Gösterdiği başarılı performansla dikkatleri çeken genç file bekçisini Gaziantepspor ile oynanan lig maçında izleyen gözlemcilerin olumlu rapor verdiği ifade edildi.
İNGİLİZLER TAKİPTE Scout ekibini Altay için özel olarak görevlendiren İngiliz temsilcisi, 21 yaşındaki kalecinin antrenman bilgilerini de istedi. Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosunda tutmak istediği genç kaleciyi cazip bir teklif gelmesi halinde sezon sonunda satabileceği öğrenildi.
Süper Lig'de geride kalan 18 haftada da eldivenleri giyen Altay Bayındır, kalesinde 21 gol görürken, yaptığı kritik kurtarışlarla Fenerbahçe'ye hayati puanlar kazandırdı.