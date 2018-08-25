25 Ağustos 2018 Cumartesi, 13:08:53
Güncelleme: 13:16:18
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Alper Potuk önemli açıklamalarda bulundu!
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Fenerbahçe'deki beşinci yılını geride bırakan Alper Potuk, Phillip Cocu ile başladıkları yeni sezondan beklentilerini ve geçmiş yıllarla ilgili değerlendirmelerini Hürriyet'e anlattı:
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Alper Potuk önemli açıklamalarda bulundu!
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Sezona kötü başladınız?..
Aslında kötü başlamadık. Şampiyon Ligi'nde en güçlü rakibi çektik yine ve geleneği sürdürdük. Geçen yıl da Şampiyonlar Ligi kurası çekmiştik UEFA'da! Aynı şekilde UEFA kurasında da en güçlü rakibi çekeceğiz diye bekliyoruz!
Alper Potuk önemli açıklamalarda bulundu!
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Fenerbahçe'de son yıllardaki eksik ne? Başarı neden gelmiyor? Neyi eksik yapıyorsunuz?
Yavaş oynadığımızı düşünüyorum. Herkes elinden geleni yapıyor. Geçen yıl çok fazla bireysel hata yapıyorduk. O yüzden kötü başladık geçen yıl. Bu yıl Benfica'ya iki maçta hiç pozisyon vermeden elendik. Yediğimiz iki gol de çok şanssız gollerdi.
Alper Potuk önemli açıklamalarda bulundu!
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Yeni Malatya maçı neden kaybedildi?
Yeni Malatya maçında pozisyonlara biz girdik. Şanssız bir gol yedik.
Alper Potuk önemli açıklamalarda bulundu!
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Bu yenilgilerin nedeni peki?
Bu takım güveniyle alakalı. Geçen yıl da birkaç maç kazanınca güveni kazandık ve üst üste galibiyet aldık.