Alper Potuk önemli açıklamalarda bulundu!

Fenerbahçe'de son yıllardaki eksik ne? Başarı neden gelmiyor? Neyi eksik yapıyorsunuz?

Yavaş oynadığımızı düşünüyorum. Herkes elinden geleni yapıyor. Geçen yıl çok fazla bireysel hata yapıyorduk. O yüzden kötü başladık geçen yıl. Bu yıl Benfica'ya iki maçta hiç pozisyon vermeden elendik. Yediğimiz iki gol de çok şanssız gollerdi.