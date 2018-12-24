Alper Potuk bakın nerede ortaya çıktı!

Takvim'de yer alan habere göre; Fenerbahçe'de bu sezon sadece 5 maçta forma giyen ve Galatasaray ile oynana derbi karşılaşmasından sonra sakatlığı nedeniyle ortalarda gözükmeyen Alper Potuk'un inşaat işlerine ağırlık verdiği öğrenildi.