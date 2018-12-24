Alper Potuk bakın nerede ortaya çıktı! - Galeri - Fotomaç
24 Aralık 2018, Pazartesi
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Alper Potuk bakın nerede ortaya çıktı!

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Alper Potuk, Galatasaray derbisinden sonra adeta kayıplara karışmıştı. Alper Potuk bakın nerede ortaya çıktı...
24 Aralık 2018 Pazartesi, 11:14:07 Güncelleme: 11:17:12
Alper Potuk bakın nerede ortaya çıktı!

Sakatlığı nedeniyle forma giymeyen tecrübeli oyuncu Romanya'da ortaya çıktı.

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Alper Potuk bakın nerede ortaya çıktı!

Takvim'de yer alan habere göre; Fenerbahçe'de bu sezon sadece 5 maçta forma giyen ve Galatasaray ile oynana derbi karşılaşmasından sonra sakatlığı nedeniyle ortalarda gözükmeyen Alper Potuk'un inşaat işlerine ağırlık verdiği öğrenildi.

Alper Potuk bakın nerede ortaya çıktı!

Alper'in Romanya'da inşaat işine girdiği ve maç aralarında sürekli bu ülkeye gittiği bildirildi.

Alper Potuk bakın nerede ortaya çıktı!

Sosyal medyadaki Fenerbahçe taraftarları yorumlarında, "Müteahhit misin? Topçu musun?" diyor.

Alper Potuk bakın nerede ortaya çıktı!

Alper Potuk, Fenerbahçe'de bu sezon sadece 1 gol kaydetti. Taraftar da onu sildi.

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