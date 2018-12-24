Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Alper Potuk, Galatasaray derbisinden sonra adeta kayıplara karışmıştı. Alper Potuk bakın nerede ortaya çıktı...
24 Aralık 2018 Pazartesi, 11:14:07
Güncelleme: 11:17:12
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Sakatlığı nedeniyle forma giymeyen tecrübeli oyuncu Romanya'da ortaya çıktı.
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Takvim'de yer alan habere göre; Fenerbahçe'de bu sezon sadece 5 maçta forma giyen ve Galatasaray ile oynana derbi karşılaşmasından sonra sakatlığı nedeniyle ortalarda gözükmeyen Alper Potuk'un inşaat işlerine ağırlık verdiği öğrenildi.
Alper'in Romanya'da inşaat işine girdiği ve maç aralarında sürekli bu ülkeye gittiği bildirildi.
Sosyal medyadaki Fenerbahçe taraftarları yorumlarında, "Müteahhit misin? Topçu musun?" diyor.
Alper Potuk, Fenerbahçe'de bu sezon sadece 1 gol kaydetti. Taraftar da onu sildi.