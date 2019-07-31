Alman basınından Fenerbahçeli yıldıza şok sözler!

Fenerbahçe, dünyanın en prestijli turnuvalarının başında gelen Audi Cup'ta Bayern Münih ile karşılaştı. Sahadan 6-1'lik mağlubiyetle ayrılan sarı-lacivertlilerde bazı isimlerin performansları da tartışma yarattı. Dev maç Alman basınında da büyük yankı uyandırdı. Spox, Fenerbahçeli yıldızla ilgili şok bir ifade kullandı.
31 Temmuz 2019 Çarşamba 09:51
Güncelleme: 31.07.2019 09:51
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Fenerbahçe ile Bayern Münih arasında oynanan karşılaşma Alman ekibinin 6-1 üstünlüğüyle bitti.
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Audi Cup karşılaşması Alman basınında yer aldı. Ev sahibi ekibin gücü öne çıkarılırken, Fenerbahçe ile ilgili de yorumlar yapıldı.
İşte Milliyet'in derlediği habere göre Alman basınından Bayern Münih - Fenerbahçe maçı yorumları;
Sueddeutsche: Yaz için güçlü ayar "Yeni sezon için kendi taraftarlarının önünde ilk kez sahne aldılar.
Fenerbahçe'ye karşı Bayern çok hızlı futbol oynadı, hazırlık maçında iyi durumda olduğunu gösterdi.