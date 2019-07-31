Alman basınından Fenerbahçeli yıldıza şok sözler!

Fenerbahçe, dünyanın en prestijli turnuvalarının başında gelen Audi Cup'ta Bayern Münih ile karşılaştı. Sahadan 6-1'lik mağlubiyetle ayrılan sarı-lacivertlilerde bazı isimlerin performansları da tartışma yarattı. Dev maç Alman basınında da büyük yankı uyandırdı. Spox, Fenerbahçeli yıldızla ilgili şok bir ifade kullandı.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 09:51 Güncelleme: 31.07.2019 09:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





