Alman basınından Fenerbahçeli yıldıza şok sözler! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
31 Temmuz 2019, Çarşamba
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Alman basınından Fenerbahçeli yıldıza şok sözler!

Fenerbahçe, dünyanın en prestijli turnuvalarının başında gelen Audi Cup'ta Bayern Münih ile karşılaştı. Sahadan 6-1'lik mağlubiyetle ayrılan sarı-lacivertlilerde bazı isimlerin performansları da tartışma yarattı. Dev maç Alman basınında da büyük yankı uyandırdı. Spox, Fenerbahçeli yıldızla ilgili şok bir ifade kullandı.
31 Temmuz 2019 Çarşamba 09:51 Güncelleme: 31.07.2019 09:51
Alman basınından Fenerbahçeli yıldıza şok sözler!

Fenerbahçe ile Bayern Münih arasında oynanan karşılaşma Alman ekibinin 6-1 üstünlüğüyle bitti.

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Alman basınından Fenerbahçeli yıldıza şok sözler!

Audi Cup karşılaşması Alman basınında yer aldı. Ev sahibi ekibin gücü öne çıkarılırken, Fenerbahçe ile ilgili de yorumlar yapıldı.

Alman basınından Fenerbahçeli yıldıza şok sözler!

İşte Milliyet'in derlediği habere göre Alman basınından Bayern Münih - Fenerbahçe maçı yorumları;

Alman basınından Fenerbahçeli yıldıza şok sözler!

Sueddeutsche: Yaz için güçlü ayar
"Yeni sezon için kendi taraftarlarının önünde ilk kez sahne aldılar.

Alman basınından Fenerbahçeli yıldıza şok sözler!

Fenerbahçe'ye karşı Bayern çok hızlı futbol oynadı, hazırlık maçında iyi durumda olduğunu gösterdi.

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