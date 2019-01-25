Ali Şenden flaş Ali Koç açıklaması! - Fotomaç
25 Ocak 2019, Cuma
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Ali Şen'den flaş Ali Koç açıklaması!

Fenerbahçe Kulübünün eski başkanı Ali Şen, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'la mevcut durumu görüşmeye çalıştığını ancak Koç'un telefonlarına cevap vermediğini söyledi.
25 Ocak 2019 Cuma, 15:27:34 Güncelleme: 16:07:09
Ali Şenden flaş Ali Koç açıklaması!

Ali Şen, yaptığı açıklamada, tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe'nin bu durumda olmasının sebebini değerlendirdi.

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Ali Şenden flaş Ali Koç açıklaması!

Ali Koç'a seçim sürecinde büyük destek verdiğini ve asla pişman olmadığını dile getiren Şen, "Taraftar bana, 'Ali baba, başkanı arayıp bu durumları sormuyor musun?' diye soruyor. Onlara cevabım şu, başkan Ali Koç'u arıyorum ama ulaşamıyorum. Bu sabah da aradım ama dönüş olmuyor. Arıyorum ama bir geri dönüş yok." dedi.

Ali Şenden flaş Ali Koç açıklaması!

Fenerbahçe'nin tarihinin en karanlık tablolarından birini yaşadığını aktaran Ali Şen, "Hem de başkanın Ali Koç olduğu bir dönemde. Taraftarlarımız Ali Koç'u sevdi. Herkes Ali Koç'a büyük anlayış ve kredi tanıdı. Bütün Fenerbahçe taraftarı, kongre üyeleri şaşkın, üzgün, öfkeli. Yapılması gereken şu: Bu hafta transfer bitiyor. Onun başkan olmasında büyük destek veren biri olarak Ali Koç'a tavsiyem şu: Acilen herkesin kabul edebileceği 3 futbolcu almalı." ifadelerini kullandı.

Ali Şenden flaş Ali Koç açıklaması!

Transferlerin yurt dışından olmaması gerektiğini belirten Şen, "Yurt dışından devre arası transferlerinden fayda olmaz. Süper Lig'de oynayan yabancı ve yerli oyuncular arasından transferler olmalı. Bizim futbolcularımızın gururları silinmiş. Bu çocukların saygı duyacakları, önünde ceket ilikleyecekleri lider bir futbolcu lazım. Ali Koç bu futbolcuları alsın." değerlendirmesinde bulundu.

Ali Şenden flaş Ali Koç açıklaması!

"FENERBAHÇE, AVRUPA'YA GİDEMEYECEK. BU OLACAK İŞ DEĞİL"
Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunda Ümraniyespor'a elenmesini de değerlendiren Ali Şen, şöyle devam etti:

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