Ali Koçun soyunma odası konuşması ortaya çıktı!

Öte yandan otobüs cezası ile ilgili taraftarlar jet beste yaptı. "İstanbul'a otobüsle de dönseniz, yürüyerek de gitseniz... 15 maçta 14 puan, şerefiniz yok mu u...!" sözlerinin yer aldığı beste sosyal medyaya düştüğü andan itibaren rekor sayıda dinlendi.