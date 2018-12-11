Ali Koçun soyunma odası konuşması ortaya çıktı! - Galeri - Fotomaç
11 Aralık 2018, Salı
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Ali Koç'un soyunma odası konuşması ortaya çıktı!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Akhisarspor karşısında alınan 3-0'lık mağlubiyetin ardından soyunma odasında oyunculara söylediği sözler ortaya çıktı.
11 Aralık 2018 Salı, 10:02:02 Güncelleme: 10:02:35
Ali Koçun soyunma odası konuşması ortaya çıktı!

Akhisarspor yenilgisinin ardından futbolcuları İstanbul'a otobüsle gönderen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un tavrı taraftarlardan destek görmüştü.

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Ali Koçun soyunma odası konuşması ortaya çıktı!

Koç'un soyunma odasında yaptığı konuşma ortaya çıktı. Akhisar'ın ikinci golünün ardından tribünleri terk edip, soyunma odasına inen Ali Koç, futbolcular geldikten sonra belki de başkan olduktan sonra en sert çıkışını yaptı.

Ali Koçun soyunma odası konuşması ortaya çıktı!

Koç'un, "Oynadığınız futbolu beğenmiyorum. Mücadelenizi beğenmiyorum. Sahada yaptığınız hiçbir şeyi beğenmiyorum. Cezalısınız, İstanbul'a otobüs ile döneceksiniz" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Ali Koçun soyunma odası konuşması ortaya çıktı!

Başkan yaklaşık 10 dakika içerde kalırken, ses tonunun ilk kez bu kadar yükseldiği belirtildi.

Ali Koçun soyunma odası konuşması ortaya çıktı!

Öte yandan otobüs cezası ile ilgili taraftarlar jet beste yaptı. "İstanbul'a otobüsle de dönseniz, yürüyerek de gitseniz... 15 maçta 14 puan, şerefiniz yok mu u...!" sözlerinin yer aldığı beste sosyal medyaya düştüğü andan itibaren rekor sayıda dinlendi.

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