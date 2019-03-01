Ali Koç'un dolandırılması sosyal medyayı salladı! 

Ligde kötü günler geçiren sarı-lacivertliler, büyük şok yaşadı. Fenerbahçe'nin Başkanı Ali Koç, telefon dolandırıcısına 10 bin lirasını kaptırdı. Olay, sosyal medyayı da salladı.
1 Mart 2019 Cuma 09:50
Güncelleme: 01.03.2019 10:01
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Telefon dolandırıcıları, sahtekarlıkta sınır tanımadı. Hırsızlar bu kez iş dünyasını hedef aldı. Dolandırıcılıktan çok sayıda sabıkası bulunan S.Y. (47), 2015 yılında patronlara yönelik hain bir tuzak hazırladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Dolandırıcı, telefonla Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un da aralarında bulunduğu 9 işadamını aradı. Kendisini "Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri" olarak tanıttı. Ardından ihtiyaç sahipleri için yardım topladıklarını açıkladı.
YORUM YAĞDI Ali Koç, Tavit Köletavitoğlu ve Mehmet Yiğit Şardan gibi 9 önemli isim, dolandırıcıya inandı. Ali Koç 10 bin lirasını, diğer işadamları da toplam 26 bin lira 500 lirasını kaptırdı. Skandal, ortaya çıkınca dolandırıcı hakkında soruşturma açıldı.
Takvim'in haberine göre; Cezaevindeki S.Y. hakkında 90 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe'nin Başkanı Koç ile birlikte 9 işadamının dolandırılması, sanal alemli salladı. Sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları şunlardı:
Patronlar hesabı şaşırdı. Dolandırıcıyı CEO yapmak lazım.