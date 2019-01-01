Ali Koçu şok eden Visca yanıtı! - Galeri - Fotomaç
01 Ocak 2019, Salı
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Ali Koç'u şok eden Visca yanıtı!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Başakşehir'den Edin Visca'yı istedi ancak aldığı cevapla adeta şok oldu...
1 Ocak 2019 Salı, 19:30:45 Güncelleme: 19:35:45
Ali Koçu şok eden Visca yanıtı!

Devre arasında kadrosunu güçlendirerek ligi bu sezon en iyi yerde bitirmek isteyen Fenerbahçe'de transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor.

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Ali Koçu şok eden Visca yanıtı!

Başkan Ali Koç'un 'gözümüzü karartacağız' açıklamasından sonra gözler transfere çevrilmişti.

Ali Koçu şok eden Visca yanıtı!

Koç, ilk olarak Başakşehir formasıyla ligi sallayan Visca'nın peşinde düşmüştü.

Ali Koçu şok eden Visca yanıtı!

Ancak Ali Koç, bu isteği doğrultusunda aldığı cevapla adeta şok oldu...

Ali Koçu şok eden Visca yanıtı!

İşte Fenerbahçe ile Başakşehir'in Visca için yaptığı pazarlıkta yaşananlar...

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