Ali Koçu şok eden Visca yanıtı! - Galeri - Fotomaç
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Ali Koç'u şok eden Visca yanıtı!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Başakşehir'den Edin Visca'yı istedi ancak aldığı cevapla adeta şok oldu...
1 Ocak 2019 Salı, 19:30:45
Güncelleme: 19:35:45
Devre arasında kadrosunu güçlendirerek ligi bu sezon en iyi yerde bitirmek isteyen Fenerbahçe'de transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor.
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Başkan Ali Koç'un 'gözümüzü karartacağız' açıklamasından sonra gözler transfere çevrilmişti.
Koç, ilk olarak Başakşehir formasıyla ligi sallayan Visca'nın peşinde düşmüştü.
Ancak Ali Koç, bu isteği doğrultusunda aldığı cevapla adeta şok oldu...
İşte Fenerbahçe ile Başakşehir'in Visca için yaptığı pazarlıkta yaşananlar...