Ali Koç'tan UEFA açıklaması!

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Dergisi'nin Şubat sayısına açıklamalarda bulundu.
5 Şubat 2019 Salı, 20:13:16
Güncelleme: 20:22:01
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Transfer döneminde titizlik ile çalışıp kadro genişliğini artırdıklarını ifade eden Ali Koç, gayelerinin önümüzdeki sezon için takım ruhu pekişmiş hazır bir ekip oluşturmak olduğunu dile getirdi.
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UEFA ile yapılan görüşmede hem Fenerbahçe'nin hem de Türk futbolunun içinde bulunduğu mali durumu anlattıklarını kaydeden Başkan Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün mali yapısını düzlüğe çıkarabilmek için bir fon yaratma kampanyası düzenleyeceklerini söyledi.
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un açıklamaları şöyle:
"2019 yılının ilk ayını geride bıraktık. Aynı zamanda sezonun ikinci yarısı için de başlangıç dönemi olan bu süreci yoğun bir çalışma temposu ile tamamladık."
"Futbol takımımızın yapılanması için hocamız Ersun Yanal'ın raporları doğrultusunda 5 yeni oyuncu transferi ile takımımıza takviyeler yaptık."