Ali Koçtan flaş seçim kararı! - Galeri - Fotomaç
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Ali Koç'tan flaş seçim kararı!
Geçtiğimiz Haziran ayındaki başkanlık seçimlerinde 16 bin 92 oy olarak Aziz Yıldırım'ı geriden bırakan ve Fenerbahçe'nin yeni başkanı seçilen Ali Koç'un yönetimi çatırdıyor.
9 Aralık 2018 Pazar, 12:26:17
Güncelleme: 12:26:38
Fenerbahçe'de Ali Koç yönetimi çatırdıyor.
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Spor Toto Süper Lig'de kötü günler geçiren Fenerbahçe'de henüz ilk dönemini geçiren Ali Koç ve yönetiminin olağanüstü kongreye gidebileceği öğrenldi
Fenerbahçe'de Ali Koç'un yönetim kurulundaki çatırdamalar sezon sonunda olağanüstü kongre yolunu açabilir.
Spor Toto Süper Lig'de kötü günler geçiren ve Akhisarspor ile küme potasına düşmeme mücadelesi verecek olan Fenerbahçe'de yönetimsel sorunlar ortaya çıktı.
Futbol Arena'nın haberine göre; Ersun Yanal seslerinin her geçen gün daha fazla yüksek sesle söylenilen Fenerbahçe'de Ali Koç sürpriz bir karar ile sezon sonu olağanüstü konreye gidebilir.