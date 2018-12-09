Ali Koçtan flaş seçim kararı! - Galeri - Fotomaç
09 Aralık 2018, Pazar
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Ali Koç'tan flaş seçim kararı!

Geçtiğimiz Haziran ayındaki başkanlık seçimlerinde 16 bin 92 oy olarak Aziz Yıldırım'ı geriden bırakan ve Fenerbahçe'nin yeni başkanı seçilen Ali Koç'un yönetimi çatırdıyor.
9 Aralık 2018 Pazar, 12:26:17 Güncelleme: 12:26:38
Ali Koçtan flaş seçim kararı!

Fenerbahçe'de Ali Koç yönetimi çatırdıyor.

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Ali Koçtan flaş seçim kararı!

Spor Toto Süper Lig'de kötü günler geçiren Fenerbahçe'de henüz ilk dönemini geçiren Ali Koç ve yönetiminin olağanüstü kongreye gidebileceği öğrenldi

Ali Koçtan flaş seçim kararı!

Fenerbahçe'de Ali Koç'un yönetim kurulundaki çatırdamalar sezon sonunda olağanüstü kongre yolunu açabilir.

Ali Koçtan flaş seçim kararı!

Spor Toto Süper Lig'de kötü günler geçiren ve Akhisarspor ile küme potasına düşmeme mücadelesi verecek olan Fenerbahçe'de yönetimsel sorunlar ortaya çıktı.

Ali Koçtan flaş seçim kararı!

Futbol Arena'nın haberine göre; Ersun Yanal seslerinin her geçen gün daha fazla yüksek sesle söylenilen Fenerbahçe'de Ali Koç sürpriz bir karar ile sezon sonu olağanüstü konreye gidebilir.

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