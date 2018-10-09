Ali Koçtan Ersun Yanal kararı! - Galeri - Fotomaç
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Ali Koç'tan Ersun Yanal kararı!
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de taraftarın çok istediği Ersun Yanal için karar verildi.
9 Ekim 2018 Salı, 16:09:32
Güncelleme: 17:37:51
Ali Koç'tan Ersun Yanal kararı!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un üzerindeki Ersun Yanal baskısı her geçen gün artıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ali Koç'tan Ersun Yanal kararı!
Tribünler son Başakşehir maçından sonra da Yanal lehine uzun süre tezahürat yaptı.
Ali Koç'tan Ersun Yanal kararı!
Ancak başkanın Yanal'ı getirmek gibi bir düşüncesinin bulunmadığı öğrenildi.
Ali Koç'tan Ersun Yanal kararı!
Geçtiğimiz günlerde bu konuyla ilgili Koç'un yakın çevresine "Ersun Yanal'ı getirmeyeceğim" dediği ifade edildi.
Ali Koç'tan Ersun Yanal kararı!
Yönetimdeki birçok isim Yanal ismine ilk günden itibaren karşı çıkıyordu. Başkan Koç, yabancı hoca arayışlarını hızlandırdı. (Skorer)
Ali Koç'tan Ersun Yanal kararı!