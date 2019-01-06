Ali Koçtan flaş açıklama! Ligi domine etmek için... - Galeri - Fotomaç
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Ali Koç'tan flaş açıklama! "Ligi domine etmek için..."
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, taraftarları heyecanlandıracak açıklamalarda bulundu.
6 Ocak 2019 Pazar, 23:49:17
Güncelleme: 07:46:44
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün ocak ayı dergisinde bir yazı kaleme aldı.
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Birçok konuya değinen Koç şunları söyledi;
"Görevimizin ilk altı aylık döneminde; sportif, idari, mali ve finansal konulardaki yapısal değişikliklerin ilk adımlarını gerçekleştirdik.
Kulübümüzün tüm dinamiklerinde yapılanma süreçleri devam ederken, futbol takımının üst üste aldığı kötü sonuçlar hepimizi derinden üzdü.
Taraftarlarımızın yoğun ilgisine karşılık takımımızın ligdeki yerinin hiçbir şekilde kabul edilebilir bir yanı yoktur"