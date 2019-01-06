Ali Koçtan flaş açıklama! Ligi domine etmek için... - Galeri - Fotomaç
07 Ocak 2019, Pazartesi
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Ali Koç'tan flaş açıklama! "Ligi domine etmek için..."

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, taraftarları heyecanlandıracak açıklamalarda bulundu.
6 Ocak 2019 Pazar, 23:49:17 Güncelleme: 07:46:44
Ali Koçtan flaş açıklama! Ligi domine etmek için...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün ocak ayı dergisinde bir yazı kaleme aldı.

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Ali Koçtan flaş açıklama! Ligi domine etmek için...

Birçok konuya değinen Koç şunları söyledi;

Ali Koçtan flaş açıklama! Ligi domine etmek için...

"Görevimizin ilk altı aylık döneminde; sportif, idari, mali ve finansal konulardaki yapısal değişikliklerin ilk adımlarını gerçekleştirdik.

Ali Koçtan flaş açıklama! Ligi domine etmek için...

Kulübümüzün tüm dinamiklerinde yapılanma süreçleri devam ederken, futbol takımının üst üste aldığı kötü sonuçlar hepimizi derinden üzdü.

Ali Koçtan flaş açıklama! Ligi domine etmek için...

Taraftarlarımızın yoğun ilgisine karşılık takımımızın ligdeki yerinin hiçbir şekilde kabul edilebilir bir yanı yoktur"

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