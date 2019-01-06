Ali Koçtan dev bomba! Fenerbahçeye para yağacak...

Ali Koç'tan dev bomba! Fenerbahçe'ye para yağacak...
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, uzun süredir Londra'da bulunmasının nedeni anlaşıldı.
6 Ocak 2019 Pazar, 09:27:07
Güncelleme: 11:06:20
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Ali Koç'un İngiltere'de bulunmasının transfer çalışması değil, sıcak para kaynağı sağlama girişimleri olduğu ortaya çıktı. İşte Koç'un dev bombası...
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Sezon başından beri kulübün mali sıkıntılarını çözmeye çalışan, kendi şirketlerinden yüklü sponsorluk anlaşmaları imzalayan Koç, buna rağmen darboğazı aşamamıştı.
MÜTHİŞ ANLAŞMA Kanarya'ya son iyi haber ise Londra'dan geldi. Fenerbahçe'nin, İngiltere'deki futbol kulüplerine kredi sağlayan bir şirket olarak bilinen London Football Exchange (LFE) ile anlaşmaya vardığı belirtildi.
Akşam'da yer alan habere göre; anlaşma kapsamında sarı-Lacivertli kulübe ilk etapta 40 milyon euroluk bir kaynak girişi sağlanacak.
Bu para, Fenerbahçe'nin kısa vadeli finansal borçlarının ve transfer giderlerinin karşılanmasında kullanılacak.