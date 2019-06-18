Ali Koç'a sert cevap! 'Bunun adı kötü niyetlilik...' - Son dakika Fenerbahçe fotoğrafları - Fotomaç
18 Haziran 2019, Salı
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Ali Koç'a sert cevap! 'Bunun adı kötü niyetlilik...'

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan aldığı 5.2 milyonluk tazminatı Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlaması ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Fatih Terim cephesinden sert yanıt geldi. İşte o açıklamalardan satır başları...
18 Haziran 2019 Salı 19:23
Ali Koç'a sert cevap! 'Bunun adı kötü niyetlilik...'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in avukatı Dr. Rezan Epözdemir, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 'tazminat' açıklamalarına GSTV'de cevap verdi.

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Ali Koç'a sert cevap! 'Bunun adı kötü niyetlilik...'

Epözdemir, Koç'un açıklamaları üzerine, "Açıklanan iddiaların altı boştur, hukuki bir dayanağı yoktur" ifadelerini kullandı.

İşte Fatih Terim'in avukatı Rezan Epözdemir'in dikkat çeken açıklamaları;

Ali Koç'a sert cevap! 'Bunun adı kötü niyetlilik...'

"BUNUN ADINA KÖTÜ NİYETLİLİK DENİR"

"Sayın Koç'un değerlendirmeleri, gerçeklerle örtüşmüyor. Bu meseleye vakıf olan iyi bir hukukçuya danışıp bunları anlatması daha isabetli olurdu açıkçası.

Ali Koç'a sert cevap! 'Bunun adı kötü niyetlilik...'

Birincisi, TFF 5941 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunu'nun birinci maddesine göre özerktir.

Ali Koç'a sert cevap! 'Bunun adı kötü niyetlilik...'

Dolayısıyla kamuoyunda bazı kesimlerin bilinçli ve kötü niyetli olarak söylediği gibi yetim hakkı, kul hakkı ve yurttaşların vergisi yoktur.

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