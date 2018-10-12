Ali Koça 4 soru - Galeri - Fotomaç
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Ali Koç'a 4 soru
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sözleri sosyal medyada yeni soruları beraberinde getirdi.
12 Ekim 2018 Cuma, 00:37:04
Güncelleme: 00:38:19
Çok önemli bir futbol kariyeri olan Cocu'nun yanlış idman programını farketmemesi büyük soru işareti yarattı... Birçok taraftar bu işe şaştı kaldı.
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Ayrıca verilerin ne zaman silindiği konusu da karanlıkta kaldı. Üç antrenörün 'emanet' gibi kulüpte çalışması, Ali Koç'un vizyonunu sorgulattı...
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yaptığı açıklamaların yankıları sürüyor... Başkan Koç'un sözleri sosyal medyada büyük bir tartışmayı da beraberinde getirdi.
Yapılan açıklamaların ardından ortaya çıkan çelişkiler kafaları karıştırdı. Özellikle yanlış idman programı uygulandığı ve verilerin silindiğiyle ilgili iddialar soru işareti yarattı.
İşte Koç'un açıklamalarındaki çelişkiler:
1 - Koç: "Söz konusu üç antrenör istifa etti, ancak biz görevde kalmalarını istedik. Aykut Kocaman bana 'Eğer ben bir yere gidersem, onları da yanıma alacağım' dedi. Biz de bunu kabul ettik."