Ali Koça 4 soru - Galeri - Fotomaç
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    12 Ekim 2018, Cuma
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    Ali Koç'a 4 soru

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sözleri sosyal medyada yeni soruları beraberinde getirdi.
    12 Ekim 2018 Cuma, 00:37:04 Güncelleme: 00:38:19
    Ali Koça 4 soru

    Çok önemli bir futbol kariyeri olan Cocu'nun yanlış idman programını farketmemesi büyük soru işareti yarattı... Birçok taraftar bu işe şaştı kaldı.

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    Ali Koça 4 soru

    Ayrıca verilerin ne zaman silindiği konusu da karanlıkta kaldı. Üç antrenörün 'emanet' gibi kulüpte çalışması, Ali Koç'un vizyonunu sorgulattı...

    Ali Koça 4 soru

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yaptığı açıklamaların yankıları sürüyor... Başkan Koç'un sözleri sosyal medyada büyük bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

    Ali Koça 4 soru

    Yapılan açıklamaların ardından ortaya çıkan çelişkiler kafaları karıştırdı. Özellikle yanlış idman programı uygulandığı ve verilerin silindiğiyle ilgili iddialar soru işareti yarattı.

    İşte Koç'un açıklamalarındaki çelişkiler:

    Ali Koça 4 soru

    1 - Koç: "Söz konusu üç antrenör istifa etti, ancak biz görevde kalmalarını istedik. Aykut Kocaman bana 'Eğer ben bir yere gidersem, onları da yanıma alacağım' dedi. Biz de bunu kabul ettik."

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