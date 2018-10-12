Ali Koç-Volkan Demirel krizinin perde arkası! "Doktor çağıralım mı?"

'MERAK ETMEYİN BEN İYİYİM'

Koç'un yüz ifadesini görenler kendi aralarında "Acaba kulüp doktorunu çağırsak mı?" diye konuşurken, bu diyalogları duyan başkan "Endişelenecek hiçbir şey yok. Ben gayet iyiyim. Beni merak etmeyin" diyerek ortamı sakinleştirdi.