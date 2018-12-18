Ali Koç ve taraftarlar hastaneye akın etti!

Fenerbahçe ile BB Erzurumspor arasında oynanan müsabaka esnasında sarı-lacivertli taraftar Emre Soner Ergen tribünden merdiven boşluğuna düşerek ağır yaralandı. Maç sonrasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yöneticiler ve taraftarlar hastaneye akın etti. Ali Koç yaralı taraftarı sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı.
18 Aralık 2018 Salı, 09:02:43
Güncelleme: 09:05:01
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe-BB Erzurumspor müsabakasının başlarında sarı-lacivertli taraftar Emre Soner Ergen, Maraton tribününden merdiven boşluğuna düşerek ağır şekilde yaralandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Tribünlerin ambulans çağrısı sonrasında sağlık görevlileri olaya müdahale ederken, Ergen stadın hemen yanındaki hastaneye kaldırıldı.
Daha sonra Fenerbahçe'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada kan ihtiyacının bulunduğu belirtildi ve taraftarlar hastaneye kan vermeye davet edildi. Hastanede toplanan yüzlerce taraftar, hastane önünde Ergen'den gelecek güzel haberi bekledi.
ALİ KOÇ DOKTORDAN BİLGİ ALDI Maç sonrası hastaneye gelen Fenerbahçe Kulüp Başkanı Ali Koç, doktordan bilgi aldı. Burada bir süre duran Koç, Ergen ve ailesine geçmiş olsun dileklerini ilettikten sonra hastaneden ayrıldı.
ERGEN'İN DURUMU KRİTİK Merdiven boşluğuna düşerek ağır yaralanan Ergen'in durumunun kritik olduğu öğrenildi.