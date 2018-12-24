Ali Koç transfer için kolları sıvadı: Ben Chelseayi ikna ederim - Galeri - Fotomaç
24 Aralık 2018, Pazartesi
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Ali Koç transfer için kolları sıvadı: "Ben Chelsea'yi ikna ederim"

Ara transfer dönemine sayılı günler kaırken transfer için kolları sıvayan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, golcü transferi için bizzat görüşecek.
24 Aralık 2018 Pazartesi, 13:17:41
Ali Koç transfer için kolları sıvadı: Ben Chelseayi ikna ederim

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un golcü transferi için düğmeye bastığı öğrenildi.

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Ali Koç transfer için kolları sıvadı: Ben Chelseayi ikna ederim

Forvet transfer yapması beklenen Fenerbahçe'de gündeme bonservisi Chelsea'da olan Michy Batshuayi geldi.

Ali Koç transfer için kolları sıvadı: Ben Chelseayi ikna ederim

Akşam'ın haberine göre, sarı lacivertli ekip, Valencia'da kiralık olarak forma giyen Chelsea'nin Belçikalı golcüsü için nabız yoklanacak.

Ali Koç transfer için kolları sıvadı: Ben Chelseayi ikna ederim

Başkan Ali Koç, FIFA menajeri Meissa Ndiaye ile görüştü.

Ali Koç transfer için kolları sıvadı: Ben Chelseayi ikna ederim

Ondan futbolcuyu ikna etmesini isterken, Chelsea temaslarını ise bizzat Ali Koç'un yapacağı öğrenildi.

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