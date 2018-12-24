Ali Koç transfer için kolları sıvadı: Ben Chelseayi ikna ederim - Galeri - Fotomaç
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Ali Koç transfer için kolları sıvadı: "Ben Chelsea'yi ikna ederim"
Ara transfer dönemine sayılı günler kaırken transfer için kolları sıvayan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, golcü transferi için bizzat görüşecek.
24 Aralık 2018 Pazartesi, 13:17:41
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un golcü transferi için düğmeye bastığı öğrenildi.
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Forvet transfer yapması beklenen Fenerbahçe'de gündeme bonservisi Chelsea'da olan Michy Batshuayi geldi.
Akşam'ın haberine göre, sarı lacivertli ekip, Valencia'da kiralık olarak forma giyen Chelsea'nin Belçikalı golcüsü için nabız yoklanacak.
Başkan Ali Koç, FIFA menajeri Meissa Ndiaye ile görüştü.
Ondan futbolcuyu ikna etmesini isterken, Chelsea temaslarını ise bizzat Ali Koç'un yapacağı öğrenildi.