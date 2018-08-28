Ali Koç sözünü tutmadı! - Galeri - Fotomaç
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"Ali Koç sözünü tutmadı!"
Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu'nun istifa edeceği konuşuluyor.
28 Ağustos 2018 Salı, 09:29:39
Güncelleme: 09:55:31
"Ali Koç sözünü tutmadı!"
Sezona 3 maçta alınan 2 mağlubiyetle başlayan Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.
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"Ali Koç sözünü tutmadı!"
Büyük umutlarla getirilen ve 3 yıllık sözleşme imzalanan Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un arası açıldı.
"Ali Koç sözünü tutmadı!"
Sezon başında sportif direktör Comolli'nin imza töreninde "Son dakika transfer yapmayacağız" açıklaması yapan başkan Ali Koç, buna rağmen transferleri yetiştiremedi.
"Ali Koç sözünü tutmadı!"
Transfer döneminin kapanmasına çok az bir süre kala takımdan gönderilen Josef ve Giuliano'nun yerlerinin doldurulamamasının yanında eksik bölgelere de transfer yapılmaması Cocu'nun canını sıktı.
"Ali Koç sözünü tutmadı!"
Hollanda'dan Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu hakkında çok önemli bir iddia ortaya atıldı.