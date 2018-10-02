Ali Koç istifa edip kongreye gitmeli - Galeri - Fotomaç
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"Ali Koç istifa edip kongreye gitmeli"
A Spor yorumcusu ve Sabah Gazetesi'nin usta yazarlarından Hıncal Uluç, Fenerbahçe gündemini değerlendirdi.
2 Ekim 2018 Salı, 11:06:12
"Ali Koç istifa edip kongreye gitmeli"
Fenerbahçe'nin Rize önünde ikinci 45 dakikada girdiği gol pozisyonu sayısı 17.. Yazı ile ON YEDİ?.
GALERİ DEVAM EDİYOR
"Ali Koç istifa edip kongreye gitmeli"
Bunların en az 10 tanesi yüzde 80- 90 gol olabilecek pozisyonlar.. Bunların çoğuna da çok ama çok iyi vuruldu, ayakla ve kafayla..
"Ali Koç istifa edip kongreye gitmeli"
Top ya kıl payı dışarı gitti, ya da 90 dakika boyu sahanın en iyi adamı olan Rize Kalecisi Gökhan kurtardı. Gökhan bu yıl izlediğim en iyi kaleci performansını sergiledi..
"Ali Koç istifa edip kongreye gitmeli"
Taffarel, Muslera'ya bu maçın bandını "Ders" diye izletmeli.. Ne zaman çıkılır, yer nasıl tutulur, ne zaman bloke edilir, ne zaman yumruklanır?.
"Ali Koç istifa edip kongreye gitmeli"
Top oyuna hızla nasıl sokulur?. Şimdi Cocu'da, Fatih Terim ve Şenol'da olan kısmetin yarısı olsa, Kasımpaşa önündeki Trabzon dönüşünü (0-2'den 4-2'ye) de bastıran bir 3-0'dan 4-3'e dönüşü yaşardık..