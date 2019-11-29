Ali Koç ile Ersun Yanal arasında şok diyalog! "Ya şampiyon yaparsın ya gidersin!"

Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Süper Lig'e üst üste aldığı galibiyetlerle iyi bir başlangıç yapan ancak, deplasman mağlubiyetleriyle sarsılan Fenerbahçe'de soğuk rüzgarlar esiyor. Takımın sergilediği futbol ve aldığı skorlardan çok rahatsız olan Başkan Ali Koç'un geçtiğimiz günlerde Ersun Yanal'la görüştüğü ve sert ifadeler kullandığı belirlendi. İşte o konuşmanın detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri...

29 Kasım 2019 Cuma 07:24 Güncelleme: 29.11.2019 07:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





