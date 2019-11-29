HaberlerGaleriAli Koç ile Ersun Yanal arasında şok diyalog! "Ya şampiyon yaparsın ya gidersin!"
Ali Koç ile Ersun Yanal arasında şok diyalog! "Ya şampiyon yaparsın ya gidersin!"
Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Süper Lig'e üst üste aldığı galibiyetlerle iyi bir başlangıç yapan ancak, deplasman mağlubiyetleriyle sarsılan Fenerbahçe'de soğuk rüzgarlar esiyor. Takımın sergilediği futbol ve aldığı skorlardan çok rahatsız olan Başkan Ali Koç'un geçtiğimiz günlerde Ersun Yanal'la görüştüğü ve sert ifadeler kullandığı belirlendi. İşte o konuşmanın detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri...
29 Kasım 2019 Cuma 07:24
Güncelleme: 29.11.2019 07:24
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Fenerbahçe'de soğuk rüzgarlar esiyor.
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Süper Lig'e üst üste aldığı galibiyetlerle iyi bir başlangıç yapan ancak, deplasman mağluniyetleriyle sarsılan Fenerbahçe'de moraller bir hayli bozuk.
Ligde istikrarsız görüntüsüyle dikkat çeken Fenerbahçe'de sinirler geriliyor!..
Takvim'in haberine göre; Takımın performansından çok rahatsız olan Başkan Ali Koç'un Yeni Malatyaspor beraberliği sonrası teknik direktör Ersun Yanal'la Samandıra Tesisleri'nde görüşme yaptığı ortaya çıktı.
TRANSFERLERİ HATIRLATTI
Alınan bilgilere göre Ali Koç kritik zirvede oldukça sert ifadeler kullandı. Koç'un, "Sana 1 yılda 15 futbolcu aldım ancak bir maç iyi, bir maç kötüyüz" dediği öğrenildi.