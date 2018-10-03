Ali Koç: Hata yaptım - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Ekim 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    Ali Koç: "Hata yaptım"

    Fenerbahçe'de üstüste alınan kötü sonuçlar sonrası Hollandalı teknik adam Phillip Cocu'nun koltuğu sallantıda. Teknik direktörlük koltuğu için Aykut Kocaman ve Ersun Yanal ismi geçiyor. Ali Koç, yakın çevresine Kocaman'la yola devam etmeme yönünde aldığı kararın hata olduğunu söylediği öğrenildi.
    3 Ekim 2018 Çarşamba, 11:25:38 Güncelleme: 11:40:30
    Ali Koç: "Hata yaptım"
    • 1
    • 10
    Ali Koç: Hata yaptım

    Fenerbahçe'de Phillip Cocu, Spartak Trnava ve Başakşehir maçlarında takımın başında olacak.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Ali Koç: "Hata yaptım"
    • 2
    • 10
    Ali Koç: Hata yaptım

    Burada alınacak sonuçlar, Hollandalı teknik adamın geleceğini belirleyecek. Milli takım arasında bir teknik direktör değişikliği yaşanabilir.

    Ali Koç: "Hata yaptım"
    • 3
    • 10
    Ali Koç: Hata yaptım

    Fenerbahçe yönetimi ve camiasında yeni dönem için B planı hazırlıkları sürüyor. Yeni teknik direktör için 3 farklı cephe oluşmuş durumda:

    Ali Koç: "Hata yaptım"
    • 4
    • 10
    Ali Koç: Hata yaptım

    COMOLLI'NİN TERCİHİ FRANSIZ

    Yerli bir teknik adamla çalışma konusunda sıkıntı yaşayabileceği için yine bir yabancı hoca ile devam etmek istiyor.

    Ali Koç: "Hata yaptım"
    • 5
    • 10
    Ali Koç: Hata yaptım

    Bu kez Fransız bir teknik adamı göreve getirip daha uyumlu çalışma ortamı sağlayacağına inanıyor.

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN