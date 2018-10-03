Fenerbahçe'de üstüste alınan kötü sonuçlar sonrası Hollandalı teknik adam Phillip Cocu'nun koltuğu sallantıda. Teknik direktörlük koltuğu için Aykut Kocaman ve Ersun Yanal ismi geçiyor. Ali Koç, yakın çevresine Kocaman'la yola devam etmeme yönünde aldığı kararın hata olduğunu söylediği öğrenildi.
3 Ekim 2018 Çarşamba, 11:25:38
Güncelleme: 11:40:30
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Ali Koç: "Hata yaptım"
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Fenerbahçe'de Phillip Cocu, Spartak Trnava ve Başakşehir maçlarında takımın başında olacak.
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Ali Koç: "Hata yaptım"
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Burada alınacak sonuçlar, Hollandalı teknik adamın geleceğini belirleyecek. Milli takım arasında bir teknik direktör değişikliği yaşanabilir.
Ali Koç: "Hata yaptım"
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Fenerbahçe yönetimi ve camiasında yeni dönem için B planı hazırlıkları sürüyor. Yeni teknik direktör için 3 farklı cephe oluşmuş durumda:
Ali Koç: "Hata yaptım"
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COMOLLI'NİN TERCİHİ FRANSIZ
Yerli bir teknik adamla çalışma konusunda sıkıntı yaşayabileceği için yine bir yabancı hoca ile devam etmek istiyor.
Ali Koç: "Hata yaptım"
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Bu kez Fransız bir teknik adamı göreve getirip daha uyumlu çalışma ortamı sağlayacağına inanıyor.