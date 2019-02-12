Ali Koç gün sayıyor! Yeni proje için geri sayım

Ali Koç, Fenerbahçe'nin kurtuluşu olarak gördüğü yeni projeyi hayata geçirmek için gün sayıyor.
12 Şubat 2019 Salı 01:21
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Maddi anlamda zor günler geçiren ve kaynak arayan Fenerbahçe, kurtuluş planları arasında gördüğü yeni proje için geri sayıma geçti.
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Başkan Ali Koç'un uzun süredir büyük uğraş verdiği projenin detayları da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.
Ali Koç'un yardım kampanyası olarak gösterilmesini istemediği bu projede oluşturulacak fonla nakit ve acil para ihtiyacı karşılanacak, yatırımcılar da belli bir süreçten sonra para kazanmaya başlayacak.
Bu fonlardaki yatırım süresinin 5 ile 7 yıl arasında olacağı ifade edilirken, bu projeye katılmak isteyenler 3 gruba ayrılacak.
Fona katılım bedellerine göre belirnecek gruplar, 20 TL ile 100 bin TL, 100 bin TL ile 1 milyon TL ve 1 milyon TL üstü olacak.